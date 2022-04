Mujer se casa con su gata para que arrendador no pueda separarlas

REINO UNIDO.-Una mujer de 49 años de edad se ha casado con su gata en una ceremonia civil para evitar que el arrendador la obligara a deshacerse de ella.

La mujer, identificada como Deborah Hodge, ha dicho que a lo largo de los años ha tenido que reubicar a tres animales debido a que los propietarios del lugar donde vive no permiten que las mascotas entren en sus casas.

Deborah optó por casarse con mascota para mostrarle al propietario lo comprometida que está con ella. Por ello, la pareja se casó en una ceremonia la semana pasada con la madre soltera Deborah ataviada con un esmoquin e India envuelta en lamé dorado.

Expuse mi intención de que nunca me separaría del animal que adoro. No puedo estar sin India. Ella es realmente una sensación, es tan amigable y sorprendente", mencionó.

"Tus mascotas se vuelven parte de tu familia"

Deborah confesó que mientras vivía en su casa anterior se vio obligada a renunciar a sus dos perros Siri y Starshine, después de que el propietario la amenazara con desalojarla.

Cuando se mudó a su casa actual hace cinco años, el arrendador supuestamente le dijo que se deshiciera de su gato Jamal o se enfrentaría al desalojo.

"Absolutamente me rompió el corazón. Tus mascotas se vuelven parte de tu familia y fue absolutamente devastador tener que decirles adiós", agregó Deborah.

Deborah perdió su empleo

Sin embargo, después de dejar ir a Jamal, Deborah le rogó al arrendador que le permitiera tener otra mascota y finalmente cedió. Luego, India se unió a Deborah y sus dos hijos en 2017 y pronto se convirtió en parte de la familia.

Lamentablemente, en marzo de este año, Deborah perdió su trabajo y teme que si no paga el alquiler el 1 de mayo, será desalojada.

"Estoy en mis últimos centavos, no tengo nada que perder y mucho que ganar, ¡así que me casé con mi gata! Estoy aterrorizada de perder la India. Apenas puedo salir de mi casa con ansiedad sobre lo que depara el futuro y estoy desesperada por no perderla", sentenció.