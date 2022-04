Edomex: Detienen a sujetos tras descubrir que vendían tacos de perro

ESTADO DE MÉXICO.- Luego de que las altas temperaturas provocaran un olor fétido en la colonia Mariano Escobedo, del municipio de Tultitlán, vecinos de la zona denunciaron ante las autoridades el domicilio del que emanaba el insoportable aroma.

Desde hace diez años, los habitantes de la colonia mencionada han observado a dos sujetos con botas e indumentaria de carnicero, quienes entraban y salían del lugar, asegurando que era un criadero y que ellos se dedican a la venta de tacos en la Ciudad de México.

Los vecinos comenzaron a alertarse y sospechar de ese lugar al ver de la cantidad de perros que había y los que reportaban como desaparecidos en la zona.

Lograr que las autoridades llegaran a ese lugar no fue de la noche a la mañana, pues primero acudieron a la Fiscalía, sin recibir atención oportuna.

No nos hicieron caso, nos mandaron a la Fiscalía de Tlalnepantla, nos dijeron que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada, que fuéramos a Protección Civil, Protección Civil vino y no dijo nada", comentó Fernanda, una vecina del lugar.