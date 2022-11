Mujer queda atrapada desnuda en cama de bronceado: "¡Este va a ser mi ataúd!"

REINO UNIDO.- Una mujer pensó por un momento que de verdad "moriría quemada" luego de quedar atrapada dentro de una cama de bronceado. Ante este incidente, el salón de bronceado se vio obligado a llamar al departamento de bomberos para rescatarla.

Natalie Rene, una estudiante de derecho de 33 años de Loughborough, le dijo al medio SWNS que estaba acostada desnuda en la cama solar en Tanning House by Miami Sun cuando se dio cuenta de que no podía salir.

Pensé, '¡Este va a ser mi ataúd!' Las luces estaban encendidas y pensé: 'Me voy a quemar hasta morir'", dijo Rene al medio. "Fue horrible. Realmente estaba en pánico, simplemente no sabía qué hacer. Estaba presionando y presionando el botón, pero las luces no se apagaron durante lo que parecieron siglos”.