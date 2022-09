Madre duramente criticada por posar en tanga con su hijo de 15 años responde a insultos

Una influencer australiana del fitness responde después de que la criticaran por posar en tanga con su hijo adolescente.

Sophie Guidolin, de 33 años, compartió la "instantánea" con sus 562 mil seguidores de Instagram para celebrar el cumpleaños número 15 de su hijo Kai, con la foto que muestra a la belleza rubia acurrucándose con el niño con sus glúteos desnudos a la vista.

Los "haters" inmediatamente atacaron la imagen "inapropiada", alegando que Kai se veía "incómodo" y que Guidolin estaba usando a su hijo para alimentar su "ferviente adicción a la atención". Por otra parte, otros usuarios vulgares mencionaron que parecía como si la orgullosa mamá estuviera haciendo "cosas obscenas" a su hijo.

Sin embargo, una desafiante Guidolin no se echó atrás:

"Tener un cuerpo es normal, tener partes del cuerpo es normal, no está sexualizado, no es nada vergonzoso, y es algo que reitero y conduzco a casa aquí con mis hijos", le dijo al Daily Star en una nueva entrevista.

Entonces, cuando [mis hijos] me ven en bikini, no piensen en otra cosa que no sea 'Mamá se está bronceando, mamá va a la playa, mamá va a nadar'”, explicó. "No me ven y dicen 'Oooh, qué trasero tan sexy tienes'".