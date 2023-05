Mujer que escribió libro de duelo por la muerte de su esposo ahora es acusada por su asesinato

UTAH.- Una viuda que escribió un libro de duelo para niños tras la muerte de su esposo fue acusada de su asesinato, según dijeron las autoridades.

La madre de tres, Kouri Darden Richins, de 33 años, del condado de Summit, fue arrestada el lunes por presuntamente envenenar a su esposo, Eric Richins, en su casa en Willow Court en Kamas el 4 de marzo de 2022, informó KUTV.

Está acusada de homicidio agravado en primer grado y tres cargos de posesión en segundo grado de una sustancia controlada con la intención de distribuirla, dijeron las autoridades.

La policía llegó a su casa alrededor de las 3:20 horas en la madrugada el día de la muerte de Eric y lo encontró acostado a los pies de la cama.

Se intentaron medidas para salvar su vida, pero Eric fue declarado muerto”, mencionan los documentos citados por KSL-TV.

Te puede interesar: Madre tailandesa embarazada es acusada de envenenar al menos a 15 personas con cianuro para no pagar dinero que debía

Actividad sospechosa

Kouri supuestamente le dijo a la policía que le había preparado a su esposo una bebida mixta de vodka, un Moscow Mule, y se la sirvió en la cama para celebrar la venta de una casa para su negocio. Ella le dijo a los investigadores que luego se quedó dormida con uno de sus hijos que estaba teniendo una pesadilla.

(Kouri) dijo que se despertó alrededor de las 3 de la mañana y regresó a la habitación de ella y Eric. Sintió a Eric y él estaba frío al tacto. Fue entonces cuando el acusado llamó al 911”, indican los documentos.

Ella le dijo a la policía que dejó su teléfono celular en la habitación de la pareja, pero los registros telefónicos muestran que el dispositivo se había usado varias veces en la habitación del niño. “Además, los peajes en el teléfono del acusado muestran que los mensajes fueron enviados y recibidos durante ese tiempo. Estos mensajes fueron eliminados”, según documentos judiciales, informó KSL-TV.

Una autopsia encontró que Eric murió de una sobredosis oral de fentanilo, con un nivel en su sistema que era cinco veces la dosis letal, según el médico forense. Los documentos judiciales mencionan que la policía obtuvo una orden de registro para el teléfono y las computadoras de Kouri y se encontraron múltiples comunicaciones entre ella y un “conocido no identificado”.

Contacto de fentanilo

El 2 de mayo, los investigadores supuestamente entrevistaron al conocido, quien enfrentaba múltiples cargos de posesión de una sustancia controlada con la intención de distribuirla y otros cargos relacionados con las drogas.

Kouri supuestamente solicitó “medicamentos recetados para el dolor a un inversor” entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, según se informó a los investigadores, según los documentos.

Ella “le dijo (al conocido) que dejara las pastillas en una casa que la acusada estaba comprando en Midway, Utah. (El conocido) dejó las pastillas en la casa y la acusada les dejó dinero en efectivo”, afirman los documentos, según KSL-TV.

El 14 de febrero de 2022, la pareja tuvo una cena de San Valentín en la que Eric “se puso muy enfermo”, afirma una declaración de causa probable citada por KUTV.

Eric creía que había sido envenenado. Eric le dijo a un amigo que pensaba que su esposa estaba tratando de envenenarlo”, dice.

El difunto esposo tenía el presentimiento de que estaba siendo envenenado antes de morir

El conocido les dijo a los investigadores que Kouri dijo más tarde que su supuesto inversionista quería “algo más fuerte y pidió 'algo de lo de Michael Jackson'”, específicamente fentanilo, informó el medio de comunicación, citando los documentos.

El 26 de febrero de 2022, el conocido obtuvo de 15 a 30 pastillas de fentanilo de un distribuidor en Ogden, Utah, y se las vendió a Kouri en su casa por 900 dólares, dijeron las autoridades. Un poco más de una semana después, Eric fue encontrado muerto.

Publicó un libro para superar el duelo

Más adelante, Kouri escribió el libro ilustrado Are you with me? para ayudar a los niños a sobrellevar la muerte de un ser querido y apareció en un canal de televisión local para promocionarlo. El libro se publicó el 5 de marzo, casi un año después de la muerte de Eric, informa el NY Post.

Según la descripción del libro en Amazon, fue “escrito para crear paz y consuelo para los niños que han perdido a un ser querido. Es para asegurarles a los niños que aunque su ser querido no esté presente, su presencia siempre existe y caminan por la vida con ustedes como si estuvieran aquí”.

En el libro, Kouri escribió: “Dedicado a mi increíble esposo y un maravilloso padre”.

Según un obituario, la pareja había estado casada durante nueve años y tenía tres hijos.

Te puede interesar: Madre alemana envenena a sus hijos al descubrir que el padre tenía una nueva pareja; pasó un día entero junto a sus cadáveres