Mujer mata a su esposo con anticongelante tras reclamo de que su comida "siempre le hace daño"

BUENOS AIRES, Argentina.- Una mujer mató a su esposo envenenándolo con anticongelante para vehículos luego de que él reclamara "siempre me das cosas que me hacen mal".

Luego de la muerte de Ángel Aquino en Argentina, Karen Oviedo, su esposa, fue detenida como la principal sospechosa.

La detención se logró en parte gracias a un testimonio clave entregado por una empleada doméstica que trabajaba en la casa en la que ambos vivían.

Envenena a su esposo con anticongelante tras reclamos por su comida

De acuerdo con el portal Crónica, la testigo relató que Karen trató de darle un líquido, y que el hombre, que no dejaba de vomitar mientras se quejaba diciendo "siempre me das cosas que me hacen mal".

Fue el pasado 7 de febrero, cuando la trabajadora del hogar sugirió llevar al hombre con un médico. Él fue internado en la clínica y permaneció en ella en estado grave hasta que murió.

Luego de catear la casa con los indicios recopilados por el testimonio, se encontró un teléfono celular, perteneciente a la mujer, en el que dentro del reciente historial de búsquedas en Internet se encontraban frases como "¿cuál es el veneno más letal?" y "etilenglicol".

Tras esto, Karen ha sido imputada por el delito de homicidio agravado, por el cual podría alcanzar una condena de cadena perpetua.