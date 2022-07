Mujer intenta contratar a sicario en la dark web; quería sacar a su "rival" del medio

Reino Unido.- Una mujer de 26 años supuestamente intentó contratar a un asesino a sueldo en la dark web con intenciones de matar a su compañera de trabajo, luego de descubrir que ambas tenían una aventura con el gerente de la tienda Sports Direct, padre de dos hijos y con una pareja a largo plazo.

Whitney Franks, quien fue descrita en la corte como "desenfrenadamente celosa", ha sido acusada de intentar contratar a un asesino en línea después de publicar un anuncio en la dark web que ofrecía £ 1,000 "o más" por el asesinato.

El fiscal Andrew Copeland le dijo al tribunal que el anuncio decía: "Estoy buscando el asesinato de una mujer. Tengo 1.000 libras esterlinas y estoy dispuesta a pagar más. Esta mujer me ha causado muchos problemas a mí y a los demás. Por favor, ¿puedes ayudar a resolver esto?"

Junto al anuncio se publicó la dirección, el perfil de Facebook y la descripción de su colega de trabajo Ruut Ruutna.

Se le dijo al tribunal que Ruutna era la colega de trabajo de Franks que se unió a la tienda de Milton Keynes y comenzó una aventura con el gerente general James Prest, con las dos mujeres compitiendo por su atención.

Se le dijo al tribunal que Franks había creado una cuenta de criptomonedas para realizar compras anónimas en línea. Compró £282,57 en Bitcoin el 20 de agosto, pero retiró la cantidad tres días después, según se afirmó.

Se alega que el romance en el lugar de trabajo comenzó en 2016, un año después de que Franks comenzara a trabajar en la tienda, y continuó cuando Ruutna se unió al equipo en 2017.

"No solo eran compañeros de trabajo, sino rivales amorosos por el cariño de James Prest y ambas tenían una relación sentimental con él al mismo tiempo", dijo el fiscal Andrew Copeland.

Poniendo una barrera entre su relación secreta, Franks se mudó a una tienda diferente en 2018 en otra ciudad.

El tribunal escuchó cómo Prest, quien tiene una pareja a largo plazo con dos niños pequeños, trató de "enfrentarlas entre sí" y que su relación con ambas mujeres fue "episódica".

"En 2020, mientras su pareja e hijos estaban en la cama, James Prest saldría con frecuencia de su casa e iría a la casa de Ruut Ruutna", informó el fiscal.

El tribunal escuchó que un incidente puso a Prest en alerta la noche del 17 de agosto de 2020, cuando Franks se presentó en Milton Keynes Sports Direct para confrontarlo sobre su relación con Ruutna.

Prest se molestó cuando ella hizo un comentario sobre él "escabulléndose por la noche".

Ambas damas no hablaron entre sí ni sobre la otra. ¿Cómo supo ella que James Prest andaba en casa de Ruut Ruutna por la noche?" preguntó el fiscal. "Ella debe haber estado siguiéndolo" supuso.

Su relación parecía haber disminuido, y Franks le envió un correo electrónico a su gerente pidiéndole que le diera otra oportunidad. Este decía:

Puedo darte el mundo entero, James, si me das una oportunidad, creo que podrías ser lo más feliz que hayas sido en tu vida. Espero que estés bien por dentro y por fuera. He estado tratando de resolver mi ansiedad. He encontrado algunas cosas que podrían ayudar, así que voy a intentarlo."