Mujer fue mordida hasta la muerte por sus perros que eran gran danés

WAYNESVILLE, Ohio.-Una mujer fue mordida hasta la muerte por uno o ambos de sus mascotas, que eran gran danés.

Las autoridades dijeron que tenía alcoholismo y que al momento del ataque podría no haber estado en sus cinco sentidos como para buscar ayuda.

Las investigaciones preliminares indican que Mary Matthews, de 49 años, aparentemente murió desangrada, declaró Doyle Burke, investigadora principal de la oficina forense del condado de Warren en Ohio.

Se sabía que los perros eran agresivos y habían mordido a personas antes, señalaron las autoridades.

Su esposo, Mark Matthews, indicó que él y su esposa compraron los perros por 25 dóalres a una familia hace unos dos años y que uno lo había mordido recientemente.

"Ambos eran agresivos", dijo a The Associated Press en una entrevista el martes. "Y le dije a mi esposa que no quería a ninguno de los dos porque de todos modos no soy fanático de los gran danés, pero ella quería rescatarlos, así que la dejé comprarlos".

El más pequeño de los dos era el más agresivo, dijo Mark Matthews.

Ambos grandes daneses, una de las razas de perros más grandes pero conocida por un temperamento generalmente dócil, han sido sacrificados.

Mark Matthews, quien había estado en la cárcel del condado desde el 30 de octubre por lo que describió como atrasado en los pagos de manutención infantil, encontró el cuerpo el viernes al regresar a la casa de la pareja al sur de Dayton, dijeron las autoridades. La policía no especificó cuándo creen que ocurrió el ataque.

Pixabay/Ilustrativa

La mujer fue encontrada en el baño y había sangre por toda la casa junto con ropa ensangrentada y toallas, dijo la policía. Los perros estaban afuera en la cubierta cercada, y Mark Matthews teorizó que su esposa pudo empujarlos afuera antes de colapsar en el baño.

El forense tomará la determinación final sobre la causa de la muerte.

Mary Matthews tenía alcoholismo y su esposo le dijo a las autoridades que ella también consumía medicamentos recetados.