Mujer encuentra feto humano y restos cremados en unidad de almacenamiento obtenida en una subasta

Una sorprendida mujer de Alabama se topó con un espeluznante descubrimiento dentro de una unidad de almacenamiento que obtuvo en una subasta: un feto humano y restos cremados.

Rebekah McManus, de 35 años, inicialmente se sintió emocionada cuando ganó una antigua unidad de almacenamiento de una funerara por 30 dólares en una subasta el mes de agosto.

Y todo pintaba para mejor cuando el gerente de U-haul le dijo a McManus, al momento de ir a recoger sus ganancias, que había otra unidad que no había sido recuperada, por lo que le ofreció tomarla gratis.

La mujer y su esposo llevaron a casa ambas unidades unos días después. Inicialmente, sus descubrimientos resultaron un tanto inocuos, pues se trataban de varias décadas de papeleo. Sin embargo, la mujer dijo que cuando abrieron la segunda unidad descubrieron un bolso gris pesado y al interior de él encontraron 13 restos humanos.

“Todas las cajas de urnas estaban apiladas allí”, dijo McManus.“Mi esposo dijo: '¿Qué es eso?', y yo dije: 'Son restos humanos'”.

Fuera de lo extraño que debió ser, el primero pensamiento de McManus fue devolver los restos a los seres queridos de los difuntos, pero cuando regresó a la unidad para escribir los nombres de las urnas unos días después, se enfrentó a un descubrimiento todavía más espeluznante: el feto humano.

A diferencia de los restos cremados, el feto estaba dentro de un frasco de transparente, originalmente destinado a las suturas de autopsia. McManus admitió estar un poco asustada por la sorpresa y, mientras procesaba su perturbación ante el hallazgo, dudaba si contactar a la policía, menciona FOX News.

No estaba segura de si me iba a meter en problemas con los restos o no, por tenerlos, así que quería asegurarme de comunicarme con esas familias primero”, explicó.