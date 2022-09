El histórico restaurante del Coronel Sanders y su mansión están a la venta y KFC no está feliz: ¿Conoces su historia?

SHELBYVILLE, Kentucky.- Una oferta para vender un restaurante histórico y una mansión, que alguna vez fue propiedad del coronel Sanders y su esposa, ha tenido problemas para despegar, en parte porque el acuerdo está alterando las plumas del propietario corporativo de KFC, según ha podido saber The Post.

Claudia Sanders Dinner House, un restaurante de 63 años en Shelbyville, Kentucky, que atrae a lugareños y turistas con su famoso pollo frito, ensalada de col y pasteles caseros, se puso a la venta en junio.

Algunos compradores interesados dicen que quieren franquiciarlo y expandir su presencia fuera de la ciudad por primera vez. Sin embargo, la perspectiva de que una cadena rival de pollo frito que use el nombre de Sanders, ha despertado la atención de la empresa matriz de KFC, YUM! Brands, cuyo equipo legal presentó rápidamente una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EU días después de que las propiedades se pusieran a la venta.

La presentación busca reforzar las protecciones de las marcas comerciales de KFC, incluida la "Receta original del Coronel Sanders", "Col. Harland Sanders” y “Está para chuparse los dedos”.

Es una situación única”, dijo Jonathan Klunk de Six Degrees Real Estate, que ha sido contratado para vender las propiedades. “Estamos vendiendo a Claudia y su nombre no es tan reconocido como el de su esposo, pero un comprador no puede describirla sin mencionar tanto a su esposo como a KFC”.