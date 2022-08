Mujer del Bronx muere después de que un árbol le cae encima en la piscina

Imagina que un agradable día de verano en la piscina se vuelva una experiencia mortal; esto fue lo que le sucedió a una mujer de 50 años en el Bronx este lunes, luego de que un árbol cayó al agua y la golpeó fatalmente, dijo la policía.

La víctima y otra mujer de 60 años estaban nadando en la piscina detrás de River Terrace Apartments, en Palisades Avenue, después de mediodía, cuando el enorme árbol cayó y los golpeó a ambas, menciona el NYP.

La mujer más joven sufrió un traumatismo corporal importante y fue declarada muerta en el lugar, según los informes policiacos.

La mujer mayor también sufrió un trauma en su cuerpo y fue llevada al un hospital en estado crítico, pero estable.

El Departamento de Parques de la ciudad confirmó a The Post que el árbol no estaba en una propiedad pública y era responsabilidad del propietario del edificio. Los representantes del edificio de apartamentos no respondieron de inmediato una solicitud de comentarios.

