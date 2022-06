GEORGIA, EU.- Chery, de 61 años, madre de siete hijos y abuela de 17 nietos, se casó en septiembre pasado con su novio Qaran McCain, de 24 años, y ambos están listos para tener su primer bebé.

La pareja originaria de Georgia, Estados Unidos, tiene una cuenta de TikTok con más de 2.2 millones de seguidores a quienes cuentan su vida de pareja día tras día.

Su boda se llevó a cabo en la ciudad de Tennessee y fue transmitida en vivo para más de 20 mil personas, indicó el medio Mirror UK.

Listos para tener un bebé

La pareja ha insistido que su amor es real y ya está lista para tener a su primer bebé, aunque aún no saben si será mediante adopción o una madre sustituta, pero ya han comenzado a comprar lo necesario.

Por su parte, Cheryl tiene el apoyo de sus 17 nietos, quienes llaman “pawpaw” a Qaran, y mencionó que junto con su esposo han hablado de tener una familia juntos.

Él siempre quiso hijos y yo quiero ser la madre de sus hijos. Claro que por mi edad tendremos que adoptar o usar una madre sustituta. Ya estamos en busca de eso”, dijo Cheryl.

¿Cómo se conocieron?

La pareja se conoció en 2012 cuando Qaran trabajaba en un Dairy Queen en Rome, Georgia, propiedad de uno de los hijos de Cheryl. Allí, la ahora pareja se habría visto unas 15 veces.

Tras ocho años sin tener contacto, en noviembre de 2020, ambos volvieron a encontrarse cuando Qaran vio a Cheryl trabajando como cajera en una tienda de conveniencia y comenzaron a salir, y en julio de 2021 se comprometieron.

Mujer de 61 años se casa con hombre de 24 y están listos para tener su primer bebé. Foto: TikTok: kingqurannewpage

Familia de Cheryl la apoyará a criar al bebé

La pareja se casó con solo dos testigos, pero planean renovar sus votos rodeados de sus amigos y familiares este año.

Ante la noticia del bebé, los hijos de Cheryl, que tienen entre 29 y 41 años, se sumaron a apoyar a su madre a criar a su nuevo hermanito.

“Las personas dicen que soy egoísta y muy vieja para ser madre, pero no me preocupa no estar aquí para cuidar al niño”, dijo Cheryl.

Sobre las especulaciones de algunos internautas respecto a que su relación es falsa o acabará, Qaran comentó que la pareja “no irá a ningún lado”.

Tanto Qaran como Cheryl han descrito su vida sexual como “asombrosa”, además tienen una cuenta de Only Fans donde suben distintos videos.

