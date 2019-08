Mujer abandona a sus bebés por 11 días; uno muere de hambre

KIEV, Ucrania.- Una mujer de 23 años fue encarcelada por abandonar durante once días a sus bebés de uno y dos años, mientras ella “se divertía” con su nuevo novio y la hija de ambos.

Vladislava Trokhimchuk dejó a Danill y Anna en una casa “llena de horrores”, según la describieron testigos.

En el lugar quedaron las marcas de los dientes de los niños en el papel tapiz, el cual tuvieron que comer además de cubiertas de yeso y sus propios excrementos para sobrevivir.

Su ex suegra había intentado acceder al departamento, pero no tenía la llave, dijo su ex esposo Alexey Trokhimchuk, el padre de los niños.

En los procesos legales, Trokhimchuk admitió que fue ella quien encontró a Danill muerto, argumentando que había salido a “comprar víveres y juguetes”.

“Todo fue como en un sueño terrible. No entiendo cómo sucedió”, declaró.

"No puedo entender lo que hice, o que Dios me quitó a mi hijo y me puso aquí [bajo custodia]".

Tras esa declaración, la mujer se soltó riendo.

Se descubrió que pasó días con su nuevo novio, Anton Podchapko, y la hija de ambos, Sofía.

"Se estaba divirtiendo con él mientras sus hijos estaban siendo torturados hasta la muerte”, comentaron los oficiales.

Anna sobrevivió milagrosamente bebiendo agua de un florero, pero sufría de desnutrición aguda cuando fue rescatada.

Por el asesinato de Danill, Trokhimchuk pasará ocho años en la cárcel, sentencia que ha provocado indignación, ya que la consideran “compasiva”.

Además, le permitirán seguir con la custodia de su hija menor, Sofía, cuando salga libre.

Anna, la bebé sobreviviente, se encuentra en espera de adopción.

Con información de Mirror y The Time Posts