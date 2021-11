Mueren 45 personas en Bulgaria tras estrellarse un autobús en llamas

BULGARIA.-Al menos 45 personas, entre ellas 12 menores, murieron en el accidente de un autobús en llamas que transportaba en su mayoría turistas de Macedonia del Norte ocurrido horas antes del amanecer del martes en una autopista del oeste de Bulgaria, informaron las autoridades búlgaras.

Siete personas que saltaron del autobús en llamas fueron trasladadas a un hospital en la capital del país, Sofía, y se encontraban en condiciones estables, según el personal médico. Las siete presentaban quemaduras y una de ellas tenía una pierna rota.

El Ministerio del Interior búlgaro dijo que 45 personas murieron en el siniestro, lo que lo convierte en el accidente de autobús más mortífero de la historia del país balcánico.

El ministro del Interior en funciones del país, Boyko Rashkov, dijo que los cuerpos fueron encontrados "agrupados en el interior y calcinados".

"La imagen es aterradora, espeluznante. Nunca había visto algo así", dijo a los periodistas en el lugar de los hechos.

La causa del accidente no estaba clara, pero el autobús parecía haber chocado contra una barrera de la autopista antes o después de incendiarse, según las autoridades búlgaras.

El accidente se produjo en la autopista de Struma, a unos 30 km al oeste de Sofía, alrededor de las 2:00 de la madrugada hora local (0000 GMT), según las autoridades búlgaras.

El autobús regresaba a Skopje, capital de Macedonia del Norte, tras un viaje de fin de semana a Estambul, un trayecto de unos 800 km (500 millas).

"Esta es una gran tragedia"

El jefe de los servicios de investigación búlgaros, Borislav Sarafov, dijo que cuatro autobuses de una agencia de viajes de Macedonia del Norte entraron en territorio búlgaro procedentes de Turquía la noche del lunes.

"Un error humano del conductor o un fallo técnico son las dos versiones iniciales del accidente", dijo Sarafov.

Las imágenes de televisión mostraron el autobús carbonizado y destruido por el fuego en medio de la autopista, que estaba mojada por la lluvia.

"Esta es una gran tragedia", dijo en Sofía a los periodistas el primer ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev, quien expresó sus condolencias para con los familiares de las víctimas.

Aunque Zaev dijo que todos los pasajeros del autobús eran de Macedonia del Norte, aparentemente entre ellos se encontraba también un ciudadano serbio y otro belga. No estaba claro si alguno de estos dos se contaba entre las víctimas mortales o los heridos en el accidente.

Zaev dijo que había hablado con uno de los siete supervivientes, quien le dijo que los pasajeros estaban durmiendo cuando fueron despertados por el sonido de una explosión.

El pasajero dijo que las personas sentadas en la parte trasera del autobús pudieron romper una ventana para saltar al exterior.

Zaev añadió que los pasajeros procedían de diversos comunidades de Macedonia del Norte, un país de 2 millones de habitantes vecino de Bulgaria donde vive una minoría étnica de albaneses.

En Skopje, Osman, un hombre de 31 años de etnia albana, dijo a Reuters que había acudido a la oficina de una agencia de viajes con su hermano y su hermana en busca de información sobre sus padres.

"No sabemos si viajaban en el autobús que se estrelló o no. No tenemos información de ellos. La agencia no responde a las llamadas. Quizá tengamos que ir a Bulgaria", dijo.

El ministro de Exteriores de Albania, Olta Xhacka, dijo que los pasajeros del autobús pertenecían a la minoría étnica albana de Macedonia del Norte.

"Inmenso dolor por las 45 vidas perdidas de albaneses de Macedonia del Norte en un trágico accidente en Bulgaria", escribió en un mensaje publicado en redes sociales.