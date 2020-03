Miembros top de la realeza saudí detenidos por traición

ARABIA SAUDITA.- Medios locales informaron que recientemente se arrestó a dos importantes miembros de la familia real saudí: el príncipe Ahmed bin Abdulaziz al Saúd, hermano del actual rey Salmán bin Abdulaziz, así como Muhammad bin Naif bin Abdulaziz Al Saud, antiguo príncipe heredero de Arabia Saudita y sobrino del actual monarca.



Los detenidos enfrentan cargos por traición y de ser condenados recibirían cadena perpetua o pena de muerte. Ambos familiares de la realeza fueron en algún momento aspirantes al trono del país árabe.

The Wall Street Journal dio a conocer que guardias de la corte real vestidos de negro y emascarados arrestaron a ambos integrantes de la realeza, en su domicilio el pasado viernes 28 de febrero, así como el cateo de sus residencias.

Sin embargo, The New York Times apunta a que serían tres los detenidos miembros de la monarquía.

Los expertos señalan que esto sería una más de las acciones ordenadas por el hijo del actual monarca, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, con el fin de asegurar su nombramiento al puesto de mayor poder del reino.

El príncipe heredero bin Salmán

Entre 2015 y 2017 Muhammad bin Naif, conocido como MBN, fue el príncipe heredero. Hasta que el rey Salmán designó como sucesor a su hijo Mohamed bin Salmán.

A partir de este suceso el actual príncipe heredero inició una campaña anticorrupción desde el Comité contra la corrupción, que él mismo lidera.

Así al menos 11 príncipes de la monarquía saudí, que paralelamente ocupaban cargos políticos de alto nivel y empresarios multimillonarios fueron detenidos y procesados por supuestos delitos de este tipo. Como el príncipe Al Walid ben Talal, calificado por la revista Forbes en la posición 45 de las mayores fortunas del mundo.



Bin Salman también ha sido señalado como el autor intelectual del asesinato de Jamal Khashoggi, periodista opositor al régimen y ocurrido en el Consulado de Arabia Saudita en Turquía, el 2 de octubre de 2018.



Sumado a lo anterior, la decisión de Bin Salmán de suspender las visitas a La Meca como medida de la epidemia de coronavirus, ha ocasionado la molestia y quejas de miles de creyentes.



Con información de The Wall Street Journal, The New York Times y Russia Today