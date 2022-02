Melissa Blair: Mamá daba vapeadores a jóvenes a cambio de sexo en secundaria de EU

ESTADOS UNIDOS.-Una mujer fue arrestada tras ser acusada de tener relaciones sexuales con al menos nueve estudiantes de secundaria en Tennesse a cambio de vapeadores.

Melissa Blair, de 38 años, fue arrestada el 15 de febrero y es acusada de 18 cargos de violación de menores, cuatro cargos de trata de personas mediante la prostitución condescendiente, solicitación de un menor y confiscación de bienes personales.

Según las autoridades del condado de McMinn, hay al menos nueve víctimas masculinas confirmadas con incidentes que ocurrieron desde la primavera de 2020 hasta finales de 2021 entre estudiantes de McMinn Central High School en la ciudad de Englewood.

Los padres le dijeron a medios locales que Blair se acercó a sus víctimas, todas de entre 14 y 17 años, y les ofreció vapeadores a cambio de sexo.

La policía comenzó a investigar a Blair después de que el distrito escolar recibió una carta anónima, dijeron las autoridades. Ella no es maestra ni empleada del distrito, pero participó en el club de apoyo de la escuela y tiene un hijo en dicho plantel.

Estamos devastados en este momento. No se dan cuenta de cómo devasta a una familia. Cómo están las familias en casa y no sabemos qué hacer a continuación. No tengo idea de cómo seguir adelante con esto”, declaró la madre de una de las víctimas.