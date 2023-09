Más de 2 mil muertos en el terremoto de Marruecos; aceptan ayuda de cuatro países

MARRUECOS.- El intenso sismo que afectó a Marruecos el pasado viernes provocó la muerte de 2 mil 12 personas, mientras que 2 mil 59 resultaron heridas, según la información recopilada por el Ministerio del Interior de Marruecos hasta las 22.00 hora local (21.00 GMT).

El Gobierno, en un comunicado oficial, reveló que de los heridos totales, mil 404 están en estado crítico.

De acuerdo con estos últimos datos oficiales, se reportaron víctimas en una decena de provincias: Al Haouz, -al sur de Marrakech y cercana al epicentro-, con mil 293 fallecidos, seguida de Taroudant (452 víctimas mortales), Chichaoua (191 fallecidos), Ouarzazate (41), Marrakech (15), Azilal (11), Agadir (5), Casablanca (3), Al Youssufia (1) y en Tinguir (1).

Te puede interesar: 44 muertos y 46 desaparecidos deja paso de ciclón extratropical en el sur de Brasil; hay 150 mil damnificados

El boletín de alerta sísmica difundido por el Instituto Nacional de Geofísica marroquí explica que el terremoto, de magnitud 7, sacudió la región septentrional marroquí de Marrakech y se produjo a las 23.11 hora local del viernes (22.11 GMT) a 8 kilómetros de profundidad.

Tuvo su epicentro en la localidad de Ighil, situada unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech.

Marruecos acepta la ayuda de cuatro países

El Gobierno marroquí aceptó la ayuda de cuatro países, entre ellos España, para tareas de salvamento de posibles atrapados entre los escombros tras el terremoto.

Una fuente diplomática marroquí explicó al medio EFE que Marruecos aceptó la participación de equipos de rescate de España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Catar, y subrayó que el país magrebí no tiene de momento necesidad de otros tipos de ayuda.

La fuente, que agradeció a los países que ofrecieron la ayuda, afirmó que Marruecos está siguiendo una "aproximación responsable, rigurosa y eficaz" para gestionar las demandas de apoyo internacional, vinculándolas con las necesidades que surgen sobre el terreno.

Una vez se detecta la necesidad, nos comunicamos con los que han hecho la oferta que corresponde a esa necesidad para decirles que por favor aporten esa ayuda", detalló.

En este contexto, la fuente señaló que Marruecos no necesita tiendas de campaña, por lo que "no serviría de nada gestionar almacenes de tiendas de campaña cuando no hay la necesidad". Agregó que es posible que su país acepte otros tipos de ofertas de ayuda si es necesario.

España participa con un contingente de la Unidad Militar de Emergencia (UME) de 65 integrantes para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate y un equipo español viajó a Marruecos para ponerse a disposición de las autoridades.