Mamá de Florida muere por graves quemaduras tras horrible accidente en fogata de su patio trasero

FLORIDA.- Una mujer, madre de cinco hijos, murió después de sufrir quemaduras en casi el 100% de su cuerpo en un horrible accidente de fogata en el patio trasero de la familia; su hijo de 11 años también fue llevado al hospital tras sufrir quemaduras al ser alcanzado por el fuego.

Nicole Foltz, de 38 años, y su esposo Jeff, iniciaron una fogata el mes pasado para mantener alejados a los insectos en su casa en Tarpon Springs, donde estaban pasando el rato con amigos, informó el medio WFTS.

Jeff dijo que en un momento el fuego se apagó; él entraba a la casa y Nicole intentaba volver a encenderlo.

Acababa de entrar y, que yo sepa, ella decidió tratar de mantener el fuego encendido, mantener la diversión, y le puso otro leño, pero no había mucha llama”, dijo a Fox 13 News. "Ella simplemente, supongo, sintió que al echarle un poco de gasolina se volvería a encender, y lo hizo. Supongo que debió haber viajado por la corriente de gas hasta la lata de gasolina y explotó en sus manos”, explicó Jeff.

Le dijo a WFTS que su esposa entró en pánico, pero que “en realidad se detuvo, cayó y rodó como se supone que debes hacerlo”. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo fue superada por las llamas y sufrió quemaduras en casi el 100% de su cuerpo. Murió tres días después del accidente del 14 de noviembre.

Hijo de 11 años hospitalizado

Su hijo de 11 años, Jeffrey, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 40% de su cuerpo y pasó 12 días en el hospital, según el medio.

“Nunca me separé de su lado en el hospital, lo cual es difícil, especialmente porque me siento mal por otros niños allí. Puedo ver cómo es no tener a alguien que pueda estar ahí para ti al lado de tu cama las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dijo Foltz a WFTS.

El niño regresó recientemente a casa, donde continúa recuperándose de las graves heridas. Foltz dijo que la familia convertirá el pozo de fogata en una fuente para pájaros, cosa que Nicole siempre quiso tener en el patio trasero.

