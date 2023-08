Maestro se quita la vida luego de que un acosador obsesionado le dirigió un abuso "vil y homofóbico"

INGLATERRA.- Simon Cremen, un profesor de Grimsby, Lincolnshire, fue atacado por un acosador obsesionado que le dirigió un "abuso vil y homofóbico", según revelan las investigaciones descritas en el Mirror UK.

El profesor, quien fue encontrado muerto por un amigo el 6 de junio de 2021, fue descrito por su desconsolada familia con una sonrisa contagiosa durante la audiencia en el Ayuntamiento de Grimsby el viernes.

El hombre de 38 años había sido víctima de una impactante campaña de abusos por parte de Darren Capers antes de su fallecimiento. El agresor luego fue condenado por acosarlo y encarcelado durante cuatro años.

El forense Paul Smith llegó a la conclusión de que se suicidó y dijo que las acciones de Simon para quitarse la vida fueron deliberadas e intencionales. Después de la investigación, los devastados padres de Simon, Sandra y Vince, recordaron los felices recuerdos que tienen de su hijo.

Se unió a la Academia John Whitgift, en Grimsby, Lincolnshire, como profesor de matemáticas en 2019.

Sin embargo, durante el encierro de Covid, se encontró luchando con la falta de interacción social. Volvió a trabajar después de la pandemia, pero en mayo de 2021, Capers comenzó a acecharlo, acosarlo y amenazarlo.

Pronto, a Simon le resultó difícil caminar por el área local y se sentía inseguro en ciertos lugares. En el transcurso de un mes, la situación se intensificó y la policía se involucró. Las amenazas fueron tan graves que Simon se sintió incapaz incluso de ir a las tiendas.

En la noche de su muerte, Emma Linford, una amiga de toda la vida y maestra compañera, recibió mensajes preocupantes de Simon. Emma fue a ver cómo estaba y descubrió su cuerpo, informa GrimsbyLive.

En una declaración leída en la investigación, dijo que la situación con Capers había afectado todos los aspectos de la vida de Simon y lo estaba afectando profundamente. El comunicado agregó: "Estoy destrozado, él era mi mejor amigo".

Cuando vino la policía a decirnos lo que pasó, no podía creerlo, estábamos angustiados". Sobre el comportamiento de Capers, agregó: "Si no fuera por todo esto, no creo que [Simon] hubiera hecho lo que hizo".