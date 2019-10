Maestra es agredida por madre de estudiante

SAO PAULO, Brasil.- Una maestra publicó en redes sociales una fotografía donde aparece con lágrimas, debido a una agresión que sufrió por parte de una madre de familia quien quería recoger a una alumna que no era su hija.

Vanessa Roa fue golpeada después de que negó que su alumna saliera de la escuela a petición de la madre de una estudiante de otra clase.

De acuerdo con la profesora, al no tener parentesco o no ser tutora legal de la niña, no podía entregársela.

“Yo estaba protegiendo a la niña” defendió en su Facebook.

Pero más que los golpes, lo que más le dolió a la maestra fue que otros padres presenciaron su agresión, pero ninguno hizo nada para defenderla.

“Todos los padres estaban mirando, nadie hizo nada…” Lamentó.

“La escuela, tampoco hace nada... Esto es absurdo... Estamos abandonados... Nadie nos cuida... El maestro es abandonado... No somos nada... No valemos nada... Profesión ingrata”.

Con información de Noticias R7