Madre de Nueva Jersey es asesinada brutalmente por su exnovio, un policía retirado

NEW JERSEY, EU.- Un oficial de policía retirado de la ciudad de Nueva Jersey disparó a su exnovia luego de haber ingresado a su domicilio el pasado lunes por la noche, según informaron las autoridades locales.

Posteriormente, se quitó la vida.

La policía recibió un reporte de alerta en el domicilio de Gatier y, al acudir, encontró los cuerpos de William Beattie y Erin A. Gatier, ambos de 47 años de edad, el pasado lunes por la noche.

Beattie forzó su entrada al domicilio alrededor de las 6:50 p.m., después procedió a dispararle y luego, dispararse a sí mismo.

La muerte de Gatier fue declarada como homicidio y la de Beattie como suicidio, según declaró el forense médico.

Luego de su asesinato, Selena Schwegel, la hermana de Gatier, se pronunció en su cuenta de Facebook:

Erin era madre de dos niños.

En la plataforma GoFundMe se abrió una cuenta a nombre de Gatier para recaudar fondos para los gastos del funeral y la educación de sus dos hijos:

Por otro lado, Matt Greenberg, un colega de Gatier, declaró ante la prensa que Gatier había dicho que su exnovio era altamente violento:

Ella me admitió que era problemático, además de una persona muy controladora y no la dejaba hablar con nadie que representara potencialmente una amenaza para él. Era una relación abusiva, no de manera física, sino mental"