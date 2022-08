Madre de Chicago pierde los pies con la hélice de un barco que succionó su balsa bajo el agua del lago Michigan

Una mujer de Chicago dijo que pensó que "iba a morir" en el lago Michigan el fin de semana pasado, cuando la balsa en la que estaba fue succionada debajo de un barco que pasaba y su hélice le cortó ambos pies.

Lana Batochir, de 34 años, casada y madre de dos hijos, estaba pasando un sábado en el agua con sus amigos, en el área del lago llamada "Parque infantil", cuando ocurrió el desastre.

Batochir y sus compañeros estaban flotando en una balsa cuando un bote alquilado que estaba echando anclas cerca falló y comenzó a desviarse, según el Departamento de Recursos Naturales del estado.

El NYP menciona que el capitán de ese bote invirtió el vehículo, provocando que absorbiera el flotador que transportaba a Batochir y sus amigos. El esposo de la mujer estaba en otro bote arrastrando la balsa detrás de él, informó CBS News.

Batochir dijo que sintió un “dolor inimaginable” cuando la hélice del barco la golpeó.

Pensé que me estaba muriendo", relató. "Luché por mi vida durante segundos que parecieron minutos. Empecé a ahogarme, no podía nadar".

Batochir dijo que logró sacar la cabeza del agua, y desde la distancia vio los ojos aterrados de su esposo buscándola.

"Nunca olvidaría su cara de dolor", escribió la mujer. "Conectamos los ojos, pero no podía quedarme despierta, realmente comencé a ahogarme. Me sentí flotando hacia abajo como un objeto, sabía que moriría".

Batochir dijo que su esposo le salvó la vida cuando corrió a su lado y la sacó del agua.

Mientras me subían al bote, me miré las piernas y me di cuenta de que mis piernas habían desaparecido", recordó.