Adolescente desaparecida en California: Buzos encuentran cuerpo dentro de un vehículo bajo el agua que coincide con el de la chica de 16 años

TRUCKEE, California.- Los buzos que buscaban a la adolescente desaparecida de California, Kiely Rodni, dijeron que descubrieron un cuerpo y un automóvil volcado en el embalse cerca de donde fue vista por última vez hace más de dos semanas.

Un equipo de buceo encontró lo que creen que es el Honda CRV 2013 que Rodni, de 16 años, condujo a una fiesta de graduación cerca del lago, en el embalse de Prosser Creek, este domingo por la tarde.

El buzo que vio el vehículo bajo el agua le dijo a The Post que su placa coincide con la placa del Honda que conducía Rodni en el momento de su desaparición. Sin embargo, la policía no pudo identificar de inmediato el cuerpo. Una portavoz de la familia de Rodni dijo que no habían confirmado que el cuerpo fuera del adolescente.

El alguacil del condado de Placer, la Patrulla de Carreteras de California y la Policía de Truckee están en el lugar con una grúa de plataforma y dos buzos de la policía se han equipado.

Buscaban a la chica

Rodni fue vista por última vez en el parque de Truckee, California, el 6 de agosto . Los asistentes a la fiesta habían informado que ella había estado bebiendo en la fiesta.

El equipo de buceo Adventures With Purpose fue reclutado por la policía para la sonda y comenzó a buscar en el embalse el domingo.

La tripulación de seis buzos con sede en Oregón intentó otra vez con la esperanza de encontrar alguna señal de Rodni, después de que al menos tres equipos de buceo de la policía ya habían buscado en el embalse.

Los buzos buscaron en casi todos los cuerpos de agua cerca de Truckee, CA, antes de sondear el agua más cercana a donde se llevó a cabo la fiesta.

La policía le había asegurado al equipo que la masa de agua ya había sido registrada minuciosamente, pero decidió verificar nuevamente.

La policía nos dijo que realizaron una búsqueda rigurosa en este cuerpo de agua”, dijo el buzo Josh Cantú, de 31 años. “Nos dieron un mapa cuadriculado y nos hicieron sentir seguros de que no necesitábamos buscar aquí”.

A los pocos minutos encontraron el auto

A los pocos minutos de bucear, uno de los miembros del equipo, Nick Rinn, de 48 años , encontró un cuerpo en un automóvil cerca de la costa.

Bajé e hice mi inspección. Vi el vehículo boca abajo, verifiqué la matrícula y que había restos en el vehículo”, dijo Rinn a The Post. “Luego salí, llamamos a la familia y a las autoridades y dejamos que se ocuparan del sitio”.

Dijo que primero vio el automóvil, que no era visible desde la superficie, a través del sonar. Una vez en el agua, dijo que podía verlo cuando descendió unos 14 pies.

“Nuestro sonar mostró un objeto más grande que una roca que no debería haber estado allí”, dijo Cantú, y agregó que la tecnología de sonar puede pasar por alto objetos grandes si los operadores no están debidamente capacitados. “Uno de nuestros buzos se sumergió y pudo identificar un vehículo”.

Los niveles de agua en el embalse habían sido más altos hace dos semanas durante registros policiales anteriores, agregó Rinn.

Ahora el agua ha retrocedido y estamos viendo que el vehículo se hundió más en el agua de lo que tal vez [la policía] pensó”, dijo. “Cuando un vehículo entra en el agua, tiene aire atrapado por un tiempo, por lo que flotará un poco antes de llenarse de agua y hundirse”.

Cerca de donde fue vista por última vez

El automóvil y el cuerpo fueron encontrados a unos 20 a 40 pies de la orilla del agua cerca de una sección de Prosser Family Campground, donde se llevó a cabo la fiesta. El área es conocida por los lugareños como "El Santuario" y tiene vista al embalse de Prosser Creek.

Más temprano ese día, otro miembro del equipo de buceo le dijo a The Post que ubicar un vehículo facilitaría la búsqueda de Rodni.

“Si hay un automóvil aquí, será fácil para nosotros encontrarlo”, dijo el buzo Doug Bishop, de 39 años. “Ocultar un cuerpo es una cosa, ocultar un vehículo es completamente diferente”.

Los seis buzos de la tripulación de AWP primero pasaron cuatro horas tomando imágenes de la superficie del embalse en dos botes inflables equipados con sonar para tener una mejor idea de a qué se enfrentaban. El equipo también inspeccionó el depósito desde un globo aerostático.

Obviamente es un arma de doble filo”, dijo Rinn sobre finalmente encontrar el auto y el cuerpo. “Es algo que no quieres encontrar en este tipo de escenario, pero al mismo tiempo es bueno traer algunas respuestas para la familia y las fuerzas del orden”.

A más de dos semanas de la desaparición

El descubrimiento del automóvil y el cuerpo se produce más de dos semanas después de que se informara la desaparición de Rodni y después de que las autoridades anunciaran que reducirían la búsqueda masiva de la adolescente.

Rodni fue vista por última vez en la fiesta, en compañía de unas 100 personas, alrededor de las 12:30 am y le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole que pronto se iría a casa, pero nunca regresó.

Su teléfono sonó por última vez a las 12:33 am, a unos 50 pies de donde se encontraron el automóvil y el cuerpo, según el investigador privado Stephen Fischer, quien ha estado buscando voluntariamente a la adolescente desaparecida.

Los investigadores temían que Rodni pudiera haber sido secuestrada y realizaron una redada de delincuentes sexuales registrados en la región de Lake Tahoe como parte del caso de la persona desaparecida.

