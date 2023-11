Los casos de gripe en china están bajo control, según Ministro de Relaciones Exteriores de China

China.- Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), encendió las alarmas luego de que una neumonía en China ocasionará un colapso en hospitales infantiles.

La neumonía entre los niños en China preocupa pero parece una combinación de enfermedades comunes: influenza, VSR, COVID y micoplasma.

La neumonía entre los niños en China preocupa pero parece una combinación de enfermedades comunes: influenza, VSR, COVID y micoplasma.

Tendremos en breve más claridad, pero por lo que hasta ahora sabemos, no parece el inicio de una nueva pandemia. — Alejandro Macias (@doctormacias) November 25, 2023

Una enfermedad que se comenzó a propagar dejando como resultado decenas de niños internados, según un programa de monitoreo de enfermedades emergentes de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas.

Sin embargo, el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha asegurado que el reciente aumento de enfermedades respiratorias en el país se encuentra bajo control catalogándolo como un problema común.

La OMS había solicitado a China información detallada sobre este aumento, especialmente en lo que respecta a los brotes de neumonía en niños e incluso se había solicitado volver al uso de mascarillas debido a la enfermedad.

No obstante, un funcionario de la OMS afirmó que el repunte de enfermedades en China no es tan alto y que no se han encontrado patógenos nuevos o inusuales en los casos recientes.