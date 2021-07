Liberan a Dina Stars, youtuber cubana que fue arrestada en su casa durante entrevista

LA HABANA, Cuba.- Dina Stars, la youtuber que fue arrestada el martes en su casa por la policía de Cuba cuando hablaba en vivo para un programa de televisión, fue liberada la tarde de este miércoles.

“Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por instigación a delinquir, que es por promover lo de las campañas de manifestación”, dijo en un video que subió a Instagram.

“Estoy entera de pies a cabeza”, añadió, y pidió a sus seguidores no difundir que fue maltratada, o torturada, porque no fue así.

Pasó 24 horas en un calabozo

En Twitter, señaló que llegó a su casa "después de estar 24 horas en un calabozo como si fuera criminal. Sí, me trataron bien, pero igual es una noche que no le deseo a nadie”.

Agregó que al regresar a su casa encontró la noticia de que la desalojaron de su casa. “Me botaron como una perra, bueno a mí no, a mi mamá y mis amigos que estaban de la casa donde vivía. Estoy como loca buscando renta”.

Aseguró que está libre gracias a que la gente estuvo preguntando por ella y pidiendo que la liberaran, pero indicó que no puede “disfrutar estar suelta si aún tengo gente presa”.

Daba entrevista sobre Cuba al ser arrestada

La influencer fue arrestada cuando estaba hablando en vivo para un programa de la televisión española.

Ella había publicado poco antes un mensaje irónico en Twitter, diciendo: “No estaré en el Capitolio a las 14:00 horas y no convoco una manifestación”.

La detención se produjo en el marco de las inéditas protestas que sacudieron el domingo a Cuba. Desde entonces, al menos 130 personas están detenidas o desaparecidas, de acuerdo con el recuento de activistas, porque no existen cifras oficiales.

Habrá “garantías procesales” para detenidos

Hoy, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló que los detenidos tendrán “garantías procesales” y “recibirán la aplicación de las leyes en su justa medida, sin abusos”.

Según él, en las manifestaciones del domingo participaron cuatro grupos: opositores con aspiraciones anexionistas a Estados Unidos -en las marchas se vio a personas que ondearon banderas de ese país-, delincuentes que aprovecharon los disturbios, ciudadanos genuinamente insatisfechos por las carencias agudizadas en estos meses, y una parte de los jóvenes que no están incorporados a labores sociales de la sociedad.



