Arrestan a la youtuber cubana, Dina Stars, en plena entrevista en vivo para noticiero de Internet

HABANA, Cuba.- En plena entrevista en vivo, la youtuber, Dina Stars, fue arrestada presuntamente por la policía cubana, mientras otorgaba una entrevista al portal de noticias “Todo es Mentira”.

En medio de la revuelta que se está viviendo en Cuba después de que algunos ciudadanos se revelaran en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel, la influencer Dina Stars habría sido arrestada por las autoridades, por hablar en un noticiero sobre el conflicto que se vive en la isla.

"Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos"https://t.co/916NsjvCe8#TodoEsMentira13J pic.twitter.com/WjhcAHsyUp — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) July 13, 2021

La mañana de este martes, el portal de “Todo es Mentira” reveló que mientras la periodista Marta Flich entrevistaba a Dina Stars, la policía cubana llegó en su casa y se la llevó detenida.

De acuerdo al portal Nius, Dina estaba en vivo explicando cómo se estaban viviendo las protestas en Cuba contra sus gobernantes y justo en ese momento, la policía irrumpió en su casa para llevársela.

La seguridad está ahí fuera… tengo que salir”, habría dicho la joven a la anfitriona del programa, interrumpiendo la entrevista.

Se detalló que Dina estaba acompañada de su amiga Miloh, a quien le pidió que se quedara conectada en el noticiero para que explique lo que estaba sucediendo.



“HAGO RESPONSABLE AL GOBIERNO DE LO QUE ME PUEDA PASAR”

Mientras Dina atendía a las autoridades, Miloh se acercó lo más que pudo con el dispositivo que realizaba su transmisión para que se pudiera ver lo que estaba sucediendo, pero Dina regresó y dejó un contundente mensaje para el mundo.

“Me llevan. Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos. Me tengo que ir”, dijo.

Entre lágrimas, Miloh expresó que ambas sabían que podría suceder eso y tenían mucho miedo, así que le pidió a la presentadora del noticiero que hiciera público lo sucedió y el mundo se entere de la situación.

“Vine a su casa para que no estuviera sola. Sabíamos que esto podía pasar. Tenemos mucho miedo. Por favor, que se entere toda la prensa internacional de lo que está pasando”, suplicó.

El medio resaltó que a pesar de que el Gobierno de Cuba cortó casi toda la conexión a Internet de la isla, Dina Stars se las arregló para poderse conectar y entablar la entrevista para hablar sobre el hambre, la miseria y la escasez de insumos en el País debido a la pandemia y eso fue lo que movilizó a la población para protestar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.