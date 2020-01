Lanzan cohetes sobre Irán durante el funeral del general Qassem Soleimani

BAGDAD.- Miles de personas salieron a las calles de Bagdad para la procesión fúnebre del principal general de Irán el sábado después de ser asesinado en un ataque aéreo estadounidense, mientras la región preparaba a la República Islámica para cumplir sus votos de venganza.

El día del luto en la capital iraquí terminó el sábado por la noche con una serie de cohetes que se lanzaron y cayeron dentro o cerca de la Zona Verde, que alberga oficinas gubernamentales y embajadas extranjeras, incluida la Embajada de los Estados Unidos.

Irán ha prometido represalias severas por el ataque aéreo de Estados Unidos ordenado el viernes por la mañana por el presidente Donald Trump que mató al general Qassem Soleimani, el jefe de la élite de la Fuerza Quds de Irán y autor intelectual de su estrategia de seguridad regional, y varios militantes iraquíes de alto rango. El ataque provocó un aumento de las tensiones regionales, aumentó el temor a una guerra total y puso a prueba la alianza de Estados Unidos con Irak.

Mientras tanto, Trump advirtió que Estados Unidos también estaba listo para responder si Teherán contraataca. Dijo el sábado que Estados Unidos ya había "atacado 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní".

Trump no identificó los objetivos, pero agregó que serían "GOLPES MUY RÁPIDOS Y MUY DUROS".

Trump dice que ordenó la huelga, una decisión de alto riesgo que se tomó sin consultar al Congreso o aliados de EE. UU., Para evitar un conflicto. Funcionarios estadounidenses dicen que Soleimani estaba planeando una serie de ataques que pusieron en peligro a las tropas y funcionarios estadounidenses, sin proporcionar evidencia.

Soleimani fue el arquitecto de la política regional de Irán de movilizar a las milicias en Irak, Siria y Líbano, incluso en la guerra contra el grupo Estado Islámico. También fue acusado de ataques contra tropas estadounidenses y aliados estadounidenses que se remontan a décadas.

Aunque no está claro cómo o cuándo responderá Irán, es probable que se produzcan represalias después de tres días de duelo declarado tanto en Irán como en Irak. Todos los ojos estaban puestos en Irak, donde Estados Unidos e Irán han competido por la influencia desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2003.

Después del ataque aéreo la madrugada del viernes, la coalición liderada por Estados Unidos redujo las operaciones y aumentó las "medidas de seguridad y defensa" en las bases que albergan a las fuerzas de la coalición en Irak, dijo un funcionario de la coalición bajo condición de anonimato según las regulaciones. Mientras tanto, Estados Unidos ha enviado otras 3.000 tropas a la vecina Kuwait, la última de una serie de despliegues en los últimos meses a medida que el enfrentamiento con Irán ha empeorado.

En una amenaza apenas velada, una de las milicias respaldadas por Irán, Asaib Ahl al-Haq, o la Liga de los Justos, pidió a las fuerzas de seguridad iraquíes que se mantengan al menos a 1,000 metros (0.6 millas) de las bases estadounidenses a partir del domingo por la noche. Sin embargo, las tropas estadounidenses están invariablemente basadas en puestos militares iraquíes junto a las fuerzas locales.

"Los líderes de las fuerzas de seguridad deben proteger a sus combatientes y no permitir que se conviertan en escudos humanos para los cruzados de ocupación", dijo la declaración de advertencia.

Para el sábado por la noche, cuando todavía se llevaban a cabo las procesiones funerarias, se lanzaron una serie de ataques con cohetes contra bases que albergan a las fuerzas estadounidenses. Un cohete Katyusha que cayó dentro de un cuadrado a menos de un kilómetro de la embajada de Estados Unidos, según un funcionario de seguridad iraquí que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los periodistas. La coalición liderada por Estados Unidos confirmó el ataque, diciendo que el fuego indirecto aterrizó fuera de sus instalaciones. Ninguna tropa resultó herida.

Los cohetes también cayeron cerca de la base aérea de Balad, a unas 40 millas al norte de Bagdad, dijo la coalición, y agregó que no hubo heridos de tropas. Anteriormente, un funcionario iraquí dijo que tres cohetes cayeron en un área agrícola fuera de la base.

"Hemos aumentado las medidas de seguridad y defensa en las bases iraquíes que albergan tropas de la Coalición (anti-Estado Islámico)", dijo el portavoz coronel Myles B. Caggins, quien dijo que las tropas han sufrido 13 ataques diferentes en todo Iraq en los últimos dos meses. .

Otro cohete en Bagdad cayó a unos 500 metros del palacio As-Salam, donde el presidente iraquí, Barham Salih, normalmente se queda en Jadriya, un barrio adyacente a la Zona Verde, dijo el funcionario iraquí.

Mientras tanto, un portavoz de las fuerzas armadas iraquíes dijo el sábado que el movimiento de las fuerzas de la coalición, incluidas las tropas estadounidenses, en el aire y en tierra estará restringido, condicionado a recibir la aprobación del primer ministro Adel Abdul-Mahdi, el comandante en jefe de la fuerzas Armadas.

No estaba claro de inmediato qué significarían las nuevas restricciones, dado que las tropas de la coalición ya estaban sujetas a limitaciones y debían coordinarse con el Comando de Operación Conjunta de los principales comandantes militares iraquíes.

El gobierno de Irak, que está estrechamente aliado con Irán, condenó el ataque aéreo que mató a Soleimani y lo calificó de ataque a su soberanía nacional. El Parlamento se reunirá para una sesión de emergencia el domingo, y el gobierno se ha visto sometido a una creciente presión para expulsar a las 5.200 tropas estadounidenses que se encuentran en el país para ayudar a prevenir un resurgimiento del grupo Estado Islámico.

También el sábado, la OTAN suspendió temporalmente todas las actividades de entrenamiento en Irak debido a preocupaciones de seguridad, dijo el ministro de Defensa de Canadá, Harjit Sajjan.

En medio de la creciente tensión, la procesión fúnebre para Soleimani y sus ayudantes duró todo el sábado, trasladándose de Bagdad a dos de las ciudades más sagradas del Islam chiíta, Najaf y Karbala.

En Bagdad, miles de dolientes, en su mayoría hombres con uniforme militar negro, llevaban banderas iraquíes y las banderas de milicias respaldadas por Irán que son ferozmente leales a Soleimani en la ceremonia del sábado. También estaban de duelo por Abu Mahdi al-Muhandis, un alto comandante de la milicia iraquí que murió en el mismo ataque.

Los dolientes, muchos de ellos llorando, corearon "No, No, América" y "Muerte a América, muerte a Israel". Mohammed Fadl, un doliente vestido de negro, dijo que el funeral es una expresión de lealtad a los líderes asesinados. . "Es un golpe doloroso, pero no nos sacudirá", dijo.

Helicópteros se cernían sobre la procesión, a la que asistieron Abdul-Mahdi y líderes de milicias respaldadas por Irán. A medida que la procesión se dirigía a la ciudad sagrada de Karbala, los dolientes levantaron banderas rojas asociadas con derramamiento de sangre injusto y venganza.

Los militantes iraquíes asesinados serán enterrados en Najaf, mientras que los restos de Soleimani serán llevados a Irán. El domingo y lunes se realizarán más servicios funerarios para Soleimani en Irán, antes de que su cuerpo descanse en su ciudad natal de Kerman.

Estados Unidos ordenó a todos los ciudadanos que abandonaran Irak y cerró temporalmente su embajada en Bagdad, donde los milicianos respaldados por Irán y sus partidarios organizaron dos días de violentas protestas en las que violaron el complejo. Gran Bretaña y Francia han advertido a sus ciudadanos que eviten o limiten estrictamente los viajes en Irak.

Nadie resultó herido en las protestas de la embajada, que se produjeron en respuesta a los ataques aéreos estadounidenses que mataron a 25 milicianos respaldados por Irán en Irak y Siria. Estados Unidos culpó a la milicia por un ataque con cohetes que mató a un contratista estadounidense en el norte de Irak.

Las tensiones entre EE. UU. E Irán se han intensificado constantemente desde la decisión de Trump de retirarse del acuerdo nuclear de 2015 y restaurar las sanciones paralizantes que han devastado la economía de Irán y contribuido a las recientes protestas allí en las que, según los informes, cientos de personas fueron asesinadas.

En un aparente esfuerzo por calmar las tensiones, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, realizó un viaje no planificado a Irán, donde se reunió con Rouhani y otros altos funcionarios.

Qatar alberga fuerzas estadounidenses en la Base Aérea Al-Udeid y comparte un enorme campo de petróleo y gas en alta mar con Irán.

El secretario de Estado Mike Pompeo habló con varios líderes mundiales, incluido el presidente iraquí Barham Salih, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, y el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de los Emiratos Árabes Unidos. "Reafirmé que Estados Unidos sigue comprometido con la desescalada", tuiteó Pompeo.

En Teherán, el presidente iraní Hassan Rouhani visitó la casa de Soleimani para expresar sus condolencias. "Los estadounidenses no se dieron cuenta del gran error que cometieron", dijo Rouhani.

A medida que se avecinaban las amenazas de venganza contra los EE. UU., Las principales calles de Irán se llenaron de carteles e imágenes de Soleimani, quien era ampliamente visto como un ícono nacional y un héroe del llamado Eje de Resistencia contra la hegemonía occidental.

"No creo que haya una guerra, pero debemos vengarnos", dijo Hojjat Sanieefar. Estados Unidos "ya no puede golpear y correr".

Otro hombre, que solo se identificaba como Amir, estaba preocupado.

“Si hay una guerra, estoy 100% seguro de que no será para nuestro mejoramiento. La situación ciertamente empeorará ”, dijo.

En señal de su alcance regional, los partidarios en el Líbano colgaron carteles conmemorativos de Soleimani en los suburbios del sur de Beirut y en el sur del Líbano a lo largo de la disputada frontera con Israel, según la Agencia Nacional de Noticias (National News Agency).

Ambos son fortalezas del grupo militante de Hezbolá respaldado por Irán, cuyo líder, Hassan Nasrallah, tenía estrechos vínculos con Soleimani. Una foto de Nasrallah cuelga en la casa de Soleimani.

Las facciones palestinas en la Franja de Gaza, incluidos los gobernantes de Hamas del territorio, abrieron un sitio de luto para el general asesinado y decenas se reunieron para quemar banderas estadounidenses e israelíes.

El asesinato de Soleimani fue "una pérdida para Palestina y la resistencia", dijo el alto funcionario de Hamas, Ismail Radwan.