Kate Bush, la enigmática cantante que vuelve a triunfar 40 años después gracias a la serie "Stranger Things"

BBC En la imagen, Kate Bush ofreciendo una actuación en vivo en 1978. Más de cuatro décadas después, la cantante vuelve a saborear las mieles del éxito gracias a Netflix.

Su obra combina un misticismo peculiarmente inglés con un gusto igualmente británico por el humor absurdo.

"¿Por qué la gente está tan interesada en mí cuando solo hago un álbum de vez en cuando?", se preguntaba en 1989 la enigmática cantante Kate Bush, ahora de 63 años, y quien llegó a pasar 12 años sin publicar un disco nuevo.

Pero, ahora, la conocida serie Stranger Thingsvolvió a poner los focos sobre ella después de que su canción Running Up That Hill, publicada en 1985, aparezca en varios de los capítulos de la cuarta temporada que Netflix estrenó recientemente.

El éxito ha sido tal que este viernes alcanzó al número 1 de las listas de éxitos en Reino Unido, Noruega, Suecia, Australia, Suiza, Países Bajos y Austria.

Aunque eso no es todo: en la plataforma Spotify se convirtió en la canción más escuchada en todo el mundo.

En su natal Reino Unido, Bush ha conseguido ser la artista de mayor edad en tener un hit en la cima del podio tras desbancar al exintegrante de One Direction Harry Styles.

Running Up That Hill también ingresó en el top 10 de Estados Unidos en los últimos días gracias a la serie de ciencia ficción.

PA Media La canción de Kate Bush remplazó al éxito "As It Was" de Harry Styles en el primer puesto de las listas de éxitos británica.

La euforia también llegó a TikTok, donde los videos con el hashtag #RunningUpThatHill se reprodujeron más de 530 millones de veces.

"¡Nunca había experimentado algo como esto antes!", escribió la estrella en su sitio web oficial el jueves. "Es todo tan emocionante".

"Es algo glorioso porque la gente está escuchando a Kate Bush por primera vez, y ahora van a comenzar su propio pequeño viaje y descubrirán más sobre esta increíble artista", dijo Matt Everitt, presentador de BBC Radio 6 Music.

"Cuando (la canción) salió hace tantos años, sonaba completamente nuevo", agregó, "y tantos años después, todavía suena como algo que nadie ha hecho antes".

El enigma Bush

Reservada y con apariciones públicas escasas -en 2014 hizo una serie de conciertos en Londres después de 35 años sin presentarse en un escenario-, Bush permanece en la memoria colectiva de la música anglosajona.

En las entrevistas con la prensa se suele mostrar encantadora, aunque hábilmente evasiva e incapaz o no dispuesta a concretar en palabras por qué y cómo hace su música.

Su influencia ha sido constante para artistas como Tori Amos, Fiona Apple, Lady Gaga, Bat for Lashes, Goldfrapp, Florence Welch, Joanna Newsom, Tricky y Outkast.

Netflix La serie Stranger Things, de Netflix, volvió a poner a Kate Bush en la cima.

Pero a los 20 años tomó una decisión inusualmente arriesgada: retirarse de las giras.

Eso le permitió concentrarse en crear música y experimentar con la última tecnología.

Según el ingeniero Nick Launay, "ir al estudio todos los días con ella era como entrar en una tierra de fantasía", publicó la BBC.

Bush desarrolló un gusto similar por el control creativo cuando se trataba de hacer videos musicales.

Historia de una canción

En Stranger Things, la canciónRunning Up That Hill aparece de manera recurrente al ser interpretado obsesivamente por una de los protagonistas adolescentes, Max Mayfield.

Running Up That Hill apareció originalmente en el quinto álbum de Bush, Hounds Of Love, que ella misma produjo y compuso en gran parte con un Fairlight CMI, un innovador sintetizador digital.

Bush escribió la canción en su casa en la campiña de Kent en el verano de 1983.

La letra es una expresión de empatía radical: una fantasía sobre hacer acuerdos con Dios para intercambiar lugares con su amante para que cada uno pueda entenderse completamente con el otro.

Fue el entonces novio y colaborador de Bush, Del Palmer, quien programó la batería electrónica que anuncia tanto la canción como el álbum Hounds of Love.

AFP Kate Bush dice que el renovado interés en su música es "muy emocionante".

EMI rechazó el título original, A Deal with God ("Un pacto con Dios"), para que no ofendiera a parte de la población.

Finalmente fue un gran éxito en 1985 y Hounds of Love se convirtió en el cuarto álbum más vendido en Reino Unido aquel año.

Running Up That Hill fue remezclada para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2012. Así que no es exactamente un tesoro enterrado, pero de alguna manera conserva el aura de una artista de culto.

"Me ha sorprendido mucho que algunas de mis cosas, que no son particularmente convencionales, hayan tenido tanto éxito", dijo la cantante en 2011.

Este nuevo e inesperado éxito para Bush se produce 44 años después de que alcanzara por última vez un número uno con su sencillo debut Wuthering Heights.

Esa brecha de cuatro décadas es la más larga en la historia de las listas superando a Tom Jones, quien tuvo que esperar 42 años entre que Green Green Grass of Home llegó a la cima en 1966 y su siguiente número uno, el sencillo benéfico (Barry) Islands in the Stream.

