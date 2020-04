Joven reporta que sus abuelos están desaparecidos tras tiroteo en Nueva Escocia

TORONTO (AP) - Mientras aumentaba el temor de que se encontraran más víctimas en casas incendiadas, un joven dijo este martes que sus abuelos desaparecieron después de que su cabaña de troncos se incendiara durante el alboroto del fin de semana que dejó al menos 18 muertos en comunidades rurales en todo Nueva Escocia.



Justin Zahl dijo que miró imágenes de la casa de su abuelo en la ciudad rural de Portapique quemada, con sus autos en el camino de entrada.



Lo más probable es que haya cadáveres entre los escombros, pero aún no hay identificación de quién", dijo el policía de 22 años, angustiado, sobre la pareja, que lo adoptó y crió a él y a su hermano Riley de 19 años.



"Todo lo que tengo que hacer es esperar", dijo en una publicación en Facebook que muestra fotos de la cabaña destruida y una solicitud frenética de información.



Los equipos de policía se distribuyeron en 16 ubicaciones en el centro y el norte de Nueva Escocia, incluido el vecindario donde comenzó el alboroto de 12 horas el sábado por la noche en Portapique Beach Road, donde vivía el sospechoso, Gabriel Wortman.



La policía advirtió que la cifra de muertos seguramente aumentará a medida que los investigadores revisen las casas destruidas por el fuego.



Mientras tanto, surgieron preguntas sobre por qué no se envió una alerta de emergencia pública mientras se produjo el alboroto. La policía proporcionó actualizaciones de Twitter, pero ninguna alerta que hubiera aparecido automáticamente en los teléfonos celulares.

Zahl le dijo a The Associated Press que escuchó por última vez a su abuela el sábado por la noche a través de iMessage en su iPad.

"Eran ángeles", dijo, y agregó que la pareja era como padres para él y su hermano. "Era el hombre más inteligente que conocía, y podía mantener una conversación con cualquiera".



Detalló que John Zahl, de más de 60 años, y Elizabeth Joanne Thomas, de más de 50 años, vivían en Albuquerque, Nuevo México, antes de retirarse a la casa de sus sueños en Nueva Escocia en 2017 después de enamorarse del lugar en una visita. Justin y su hermano vivieron con ellos durante un tiempo, pero ambos jóvenes ya no viven y ninguno de los dos estaba en la casa durante el ataque, dijo.



Las autoridades dijeron que el sospechoso, identificado como Wortman, de 51 años, también murió en el ataque del fin de semana. Las autoridades no proporcionaron un motivo para los asesinatos.



Se informó que Wortman vestía un uniforme de policía e hizo que su auto se viera como un crucero de la Real Policía Montada de Canadá, lo que le permitió viajar fácilmente dentro de un área de 30 millas (50 kilómetros) alrededor de Portapique, donde comenzó el alboroto. Un oficial de policía estaba entre los asesinados.

A medida que se desarrollaban los ataques, la policía advirtió a los residentes del vecindario que cerraran sus puertas y se quedaran en sus sótanos. La ciudad, como todo Canadá, se había adherido a los consejos del gobierno para quedarse en casa debido a la pandemia de coronavirus y la mayoría de las víctimas estaban dentro de las casas cuando comenzó el ataque.



Pero no se emitió una advertencia más amplia.



Más tarde se encontraron varios cuerpos dentro y fuera de una casa en Portapique Beach Road, explicaron las autoridades. También se encontraron cuerpos en otros lugares de Nueva Escocia y las autoridades creen que el tirador pudo haber apuntado a sus primeras víctimas, pero luego comenzó a atacar al azar mientras conducía.



Las autoridades creen que Wortman actuó solo. La comisionada de la Real Policía Montada de Canadá, Brenda Lucki, dijo que la policía no lo conocía bien. Ella dijo que la policía todavía estaba estudiando las escenas del crimen para determinar qué armas se usaron.



Mientras tanto, muchos cuestionaron por qué no se envió una alerta de emergencia pública en toda la provincia cuando se produjo el alboroto. La policía proporcionó actualizaciones de Twitter, pero no se envió ninguna alerta que hubiera aparecido automáticamente en los teléfonos celulares en toda Nueva Escocia, a pesar de que el sistema se utilizó recientemente para aconsejar a las personas que mantengan el distanciamiento social debido a la pandemia de coronavirus.



"Debería haber habido alguna alerta provincial", dijo David Matthews, quien escuchó un disparo mientras caminaba con su esposa el domingo. Poco después de regresar a casa, su teléfono comenzó a sonar con advertencias de amigos de que había un tirador activo en el vecindario, dijo.



Cheryl Maloney, que vive cerca de donde fue asesinada una víctima, Gina Goulet, de 54 años, dijo que probablemente fue salvada por su hijo, quien envió un mensaje de advertencia el domingo por la mañana: “No salgas de tu casa. Este tipo está al final de tu camino y está vestido como un policía.



"Realmente podría haber usado esa advertencia provincial, ya que camino aquí todo el tiempo y he estado en el patio toda la semana", dijo.