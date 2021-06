Joven que llevó bandera de México a su graduación en EU recibe diploma

EU.-Un graduado de secundaria de Carolina del Norte, Estados Unidos, ya tiene su diploma, luego del furor que se generó en las redes sociales por la bandera mexicana que usó durante su ceremonia de graduación.

Ever Martínez López, de 18 años, salió de la secundaria de Asheboro este lunes con el diploma en las manos y lo mostró a un pequeño grupo de personas reunidas, revelaron medios de comunicación como ABC11 y el Courier Tribune, que difundieron videos donde se le ve a él y a su madre con el documento, emocionados.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ever recibió su diploma mientras afuera del recinto se realizaba una conferencia de prensa organizada por la organización proinmigrante Siembra NC, que fue transmitida en vivo por Facebook.

Madre de Ever pidió una disculpa pública a la institución educativa

En la conferencia, Margarita López, madre de Ever, dijo que quería una solución sobre el tema del diploma y una disculpa pública. "Lo que pasó el jueves no es sólo sobre mi hijo, es sobre toda la comunidad latina", señaló en español. "Como padres, estamos tan orgullosos de que él se sienta honrado y orgulloso de sus raíces, y por venir de donde viene".

La conferencia de prensa hizo una pausa mientras Ever recibía su diploma en la escuela. Luego, Ever salió a mostrarlo y dijo que no era sólo para él, sino para toda la comunidad que lo apoyó.

Detalló que la directora, Penny Crooks, le dijo que el código de vestimenta sería reevaluado. Cuestionado sobre lo que sentía al ver los rostros de sus padres, que emigraron de México, Ever dijo que significaba todo para él.

Ellos querían esto para mí. Como dije, lo hice por ellos y me siento muy agradecido de tenerlo porque peleé por él, ellos pelearon duro por él, y significa todo para mí", mencionó.

¿Qué pasó en la ceremonia?

Un video de poco más de un minuto de la ceremonia de graduación celebrada el jueves, muestra cuando López sube al escenario con la bandera verde, blanca y roja encima de su toga. Le entregaron una carpeta para el diploma antes de llegar a donde estaba la directora Crooks.

López parece tratar de quitarse la bandera antes de bajar del escenario sin el diploma en las manos.

El distrito escolar de Asheboro señaló en un comunicado emitido el viernes que Lopez violó parte del código de vestimenta de graduación que prohíbe portar banderas, pero eso no contuvo la controversia que se generó en las redes sociales.

Se siente orgulloso de sus raíces mexicanas

Lopez dijo que portó la bandera como muestra del orgullo que siente por sus raíces mexicanas. Dijo que es el primer miembro de su familia inmediata que se gradúa de secundaria. "La bandera significa todo para mí y mi familia porque es lo que está en nuestra sangre", había dicho el joven al diario "The New York Times". "Es de dónde venimos y haría todo por representarla".

Cabe destacar que una petición en Change.org reclamando que se le diera el diploma a Ever había recibido más de 102 mil firmas hasta este lunes.