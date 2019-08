Joven ofrece recompensa por recuperar la tesis que le robó un ladrón

LIMA, Perú.-Katya Castillo, una estudiante de Arquitectura a quien le robaron en Lima, Perú, las computadoras en las que guardaba su trabajo de tesis, ofrece recompensar a quien le devuelta la importante información.

Esta estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), encontró rota la cerradura de la puerta del apartamento en el que vive y de todo lo saqueado de allí lo que más necesita es la tesis.

Según ella, su trabajo de grado contiene una gran cantidad de información recopilada en el campo que no puede repetirse, de acuerdo con el informe del 25 de agosto de Perú21.

Estoy repartiendo volantes con fotos de mi PC en caso de que los ladrones decidieran venderla rápidamente, [para] que la gente pueda ubicarla y traérmela. Me duele mucho porque he perdido entrevistas que me costó trabajo encontrar”, escribió la víctima, de acuerdo con SDP Noticias.