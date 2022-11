Joe Biden arremete contra Elon Musk tras adquisición de Twitter

ESTADOS UNIDOS.- Elon Musk ha estado en el ojo del huracán tras la adquisición de Twitter. Despidos masivos, cuotas mensuales para obtener ciertos beneficios, posibles regresos de figuras controversiales como Donald Trump y entre otras situaciones han puesto en duda el futuro de la popular red social.

Muchas celebridades y figuras políticas se han mostrado en contra del nuevo manejo de Twitter por el billonario, sin embargo, la que más resalta de entre todas es nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Durante una conferencia en la Casa Blanca este viernes, el mandatario estadounidense declaró que "Elon Musk sale y compra un medio que envía... que arroja mentiras por todo el mundo". Biden no solo fue crítico contra Musk, sino con la red social, acusándola de ser un nido de mentiras y noticias falsas.

No es la primera vez que Biden arremete contra Musk

Además, culpó de esta situación a una supuesta falta de editores en el país: "Ya no hay editores en Estados Unidos. No hay editores. ¿Cómo esperamos que los niños puedan entender lo que está en riesgo?". Sin editores, no hay nadie que supervise lo que se publica, por lo que cualquier información delicada o errónea podría llegar a las personas equivocadas.

Este no es el primer desagrado que Joe Biden muestra hacia el CEO de Tesla, pues el pasado mes de junio, el mandatario parece no haberle agradado que Elon Musk haya hecho un recorte de personal en su empresa por un "muy mal presentimiento" sobre la economía de EU mientras que estaba a punto de hacer un viaje a la luna.

Mientras Elon Musk habla de eso, Ford está aumentando su inversión de forma abrumadora. Ford está aumentando la inversión y construyendo nuevos vehículos eléctricos. Seis mil nuevos empleados, empleados sindicalizados debo añadir, en el Medio Oeste. Así que, ya sabes, mucha suerte en su viaje a la la Luna, aseveró en tono despectivo.

Te puede interesar: Elon Musk dice que recortará empleos por "mal presentimiento en la economía"; Joe Biden contesta: "Suerte en viaje a la Luna".