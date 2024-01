Jeffrey Epstein: ¿Qué revelarán realmente los documentos programados para ser liberados?

NUEVA YORK.- Las redes sociales han estado llenas de publicaciones en las últimas semanas especulando que un juez está a punto de publicar una lista de clientes o cómplices de Jeffrey Epstein, el financiero trotamundos que se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Según The Associated Press, no hay tal lista y la verdad es menos escandalosa.

Documentos judiciales previamente sellados relacionados con Epstein se liberarán a partir del miércoles, pero la gran mayoría de aquellos cuyos nombres aparecen en los documentos no están acusados de ningún delito o ya han sido mencionados previamente en procedimientos legales o informes noticiosos.

Sin embargo, la liberación de los documentos ha alimentado la desinformación. Usuarios de redes sociales afirmaron sin fundamento que el nombre del presentador de televisión nocturno Jimmy Kimmel podría aparecer en los documentos, instigados por un comentario del mariscal de campo de los New York Jets, Aaron Rodgers, el martes en "The Pat McAfee Show" de ESPN.

Kimmel respondió en X que nunca había conocido a Epstein y que las "palabras imprudentes" de Rodgers pusieron en peligro a su familia.

Sigue así y debatiremos los hechos más a fondo en el tribunal", escribió Kimmel.

Esto es lo que sabemos sobre los documentos:

¿QUIÉN ES JEFFREY EPSTEIN?

Millonario conocido por relacionarse con celebridades, políticos, multimillonarios y estrellas académicas, Epstein fue arrestado inicialmente en Palm Beach, Florida, en 2005 después de ser acusado de pagar por sexo a una niña de 14 años.

Decenas de otras niñas menores describieron abusos sexuales similares, pero los fiscales finalmente permitieron que el financiero se declarara culpable en 2008 de un cargo relacionado con una sola víctima. Cumplió 13 meses en un programa de libertad condicional en el trabajo.

Algunos famosos conocidos abandonaron a Epstein después de su condena, incluidos los ex presidentes Bill Clinton y Donald Trump, pero muchos no lo hicieron. Epstein continuó codeándose con ricos y famosos durante otra década, a menudo a través de trabajos filantrópicos.

La investigación del Miami Herald renovó el interés en el escándalo, y los fiscales federales en Nueva York acusaron a Epstein en 2019 de tráfico sexual. Se suicidó en la cárcel mientras esperaba juicio.

El fiscal federal en Manhattan luego procesó a la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, por ayudar a reclutar a sus víctimas menores de edad. Fue condenada en 2021 y está cumpliendo una condena de 20 años de prisión.

¿DE QUÉ TRATAN ESTOS REGISTROS?

Los documentos que se van a desclasificar son parte de una demanda presentada contra Maxwell en 2015 por una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre. Ella es una de las docenas de mujeres que demandaron a Epstein alegando que las había abusado en sus hogares en Florida, Nueva York, las Islas Vírgenes de EE. UU. y Nuevo México.

Giuffre dijo que el verano en que cumplió 17 años, la persuadieron para dejar su trabajo como asistente de spa en el club Mar-a-Lago de Trump para convertirse en "masajista" de Epstein, un trabajo que implicaba realizar actos sexuales.

Giuffre también afirmó que la presionaron para tener relaciones sexuales con hombres en el círculo social de Epstein, especialmente con el príncipe Andrés de Gran Bretaña. Todos esos hombres dijeron que sus relatos eran inventados. Giuffre llegó a un acuerdo en una demanda contra el príncipe Andrés en 2022. Ese mismo año, Giuffre retiró una acusación que había hecho contra el antiguo abogado de Epstein, el profesor de derecho Alan Dershowitz, diciendo que "puede haber cometido un error" al identificarlo como abusador.

La demanda de Giuffre contra Maxwell se resolvió en 2017, pero el Miami Herald acudió a los tribunales para acceder a documentos judiciales inicialmente sellados, incluidas transcripciones de entrevistas que los abogados hicieron a posibles testigos.

Unas 2 mil páginas se desclasificaron en un tribunal en 2019. Se liberaron documentos adicionales en 2020, 2021 y 2022.

Este próximo lote de registros había permanecido sellado debido a preocupaciones sobre los derechos de privacidad de las víctimas de Epstein y otras personas cuyos nombres surgieron durante la batalla legal pero que no estaban implicadas en sus crímenes.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR VER?

La jueza de distrito Loretta A. Preska, que evaluó los documentos para decidir qué debía desclasificarse, dijo en su orden de diciembre que estaba liberando los registros porque gran parte de la información ya es pública.

Algunos registros se han desclasificado, ya sea parcial o completamente, en otros casos judiciales. Gran parte del resto involucra temas y personas que han sido exhaustivamente cubiertos en casi dos décadas de historias de periódicos, documentales de televisión, entrevistas, libros y testimonios en el juicio penal de Maxwell.

Las personas mencionadas en los registros incluyen a muchas de las acusadoras de Epstein, miembros de su personal que contaron sus historias a periódicos sensacionalistas, personas que sirvieron como testigos en el juicio de Maxwell, personas mencionadas de pasada durante declaraciones pero que no se les acusa de nada escandaloso y personas que investigaron a Epstein, incluyendo fiscales, un periodista y un detective.

También hay nombres destacados de figuras públicas conocidas por haberse asociado con Epstein a lo largo de los años, pero cuyas relaciones con él ya han sido bien documentadas en otros lugares, dijo la jueza.

Uno de ellos es Jean-Luc Brunel, un agente de modelaje francés cercano a Epstein que estaba a la espera de juicio por cargos de violación de menores cuando se suicidó en una cárcel de París en 2022. Giuffre fue una de las mujeres que acusaron a Brunel de abuso sexual.

Clinton y Trump también figuran en el expediente judicial, en parte porque Giuffre fue interrogada por los abogados de Maxwell sobre inexactitudes en historias de periódicos sobre su tiempo con Epstein. Una historia la citaba diciendo que había volado en helicóptero con Clinton y coqueteado con Trump. Giuffre dijo que ninguna de esas cosas realmente sucedió. No ha acusado a ninguno de los expresidentes de mala conducta.

La jueza indicó que algunos nombres deberían permanecer tachados en los documentos porque identificarían a personas que fueron víctimas de abuso sexual. The Associated Press no suele identificar a personas que afirman ser víctimas de agresión sexual a menos que decidan contar públicamente sus historias, como lo ha hecho Giuffre.

¿CUÁNDO SE HARÁN PÚBLICOS LOS DOCUMENTOS?

El 18 de diciembre, la jueza dio a las personas cuyos nombres aparecen en los registros 14 días para apelar, luego instruyó a los abogados a que se reunieran, prepararan los documentos para desclasificarlos y los publicaran en el expediente judicial.

A dos personas cuyos nombres aparecen en los registros se les dio tiempo adicional para argumentar ante el tribunal por qué debería mantenerse tachado su nombre.

La jueza dijo que las partes en el caso comenzarían a publicar algunos de los documentos sellados públicamente a partir del miércoles.