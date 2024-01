Jimmy Kimmel indignado por la insinuación de que "su nombre está incluído en la lista de relacionados con Jeffrey Epstein"

ESTADOS UNIDOS .- Jimmy Kimmel ha rechazado vehementemente la insinuación de Aaron Rodgers de que estará en la próxima lista de asociados de Jeffrey Epstein, calificando al jugador de la NFL como un "imbécil" y "loco de cerebro blando".

En los primeros días de 2024, se revelará una lista de asociados del financiero deshonrado Epstein basada en documentos judiciales, y Rodgers afirmó que el presentador del programa nocturno, Kimmel, podría figurar entre los nombres de la lista.

También te puede interesar: Harán públicos documentos de Jeffrey Epstein con nombres de sus socios

El presentador de televisión nocturno se indignó con esto y afirmó que las declaraciones de Rodgers habían "puesto en peligro a mi familia".

Publicó: "Querido imbécil: para que quede constancia, no he conocido, volado, visitado ni tenido ningún contacto con Epstein, ni encontrarás mi nombre en ninguna 'lista' que no sea claramente... Tonterías falsas que los locos de cerebro blando como tú parecen no poder distinguir de la realidad.

"Tus palabras imprudentes ponen en peligro a mi familia. Sigan así y seguiremos debatiendo los hechos en los tribunales".