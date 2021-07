Jeffrey Burrill: Sacerdote renuncia tras revelarse que usaba Grindr y visitaba bares gay

CALIFORNIA.-Citando acusaciones de "posible comportamiento inadecuado", la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos anunció el martes la renuncia de su principal funcionario administrativo, monseñor Jeffrey Burrill, antes de un informe de los medios que sondeó su vida romántica privada.

Poco después del anuncio, el medio de noticias católico romano The Pillar publicó su artículo basado en datos que, según dijo, estaban "correlacionados con el dispositivo móvil de Burrill" e indicó que había visitado bares gay y residencias privadas utilizando una aplicación de citas popular entre los homosexuales de nombre Grindr.

The Pillar alegó “mala conducta sexual en serie” por parte de Burrill: la actividad homosexual se considera pecaminosa según la doctrina católica y se espera que los sacerdotes permanezcan célibes.

El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, presidente de la USCCB, dijo en un comunicado que los funcionarios de la conferencia se enteraron de las acusaciones de posible comportamiento inadecuado el lunes.

Lo que se compartió con nosotros no incluyó acusaciones de mala conducta con menores”, dijo Gómez. “Sin embargo, para evitar convertirse en una distracción para las operaciones y el trabajo en curso de la Conferencia, Monseñor ha dimitido con efecto inmediato”.

“La Conferencia toma en serio todas las acusaciones de mala conducta y tomará todas las medidas apropiadas para abordarlas”, agregó.

La USCCB no emitió ninguna declaración o carta de renuncia de Burrill; su oficina de prensa dijo que le haría saber a Burrill que The Associated Press estaba buscando sus comentarios.

El reverendo James Martin, un sacerdote jesuita y destacado defensor de una mayor inclusión LGBTQ en la Iglesia católica, criticó el informe de The Pillar.

“Los sacerdotes obviamente deberían cumplir sus promesas de celibato. Pero los periodistas católicos no deberían utilizar medios inmorales para espiar a los sacerdotes ”, dijo Martin. “Porque, ¿qué viene después? ¿Espiando a los maestros de escuelas católicas? ¿Espiando a los feligreses? ¿Y dónde termina, cuando tenemos una iglesia donde nadie ha pecado? La iglesia estará vacía ".

Burrill fue elegido en noviembre de 2020 como secretario general de la USCCB, un puesto en el que coordinó una variedad de asuntos administrativos. Se había desempeñado desde 2016 como secretario general asociado, y antes de eso fue pastor en varias parroquias en Wisconsin. También trabajó anteriormente durante cuatro años en el Pontificio Colegio Norteamericano de Roma.

Gómez dijo que Burrill sería reemplazado de manera interina por el reverendo Michael Fuller, el actual secretario general asociado.

Si bien la USCCB no tiene autoridad directa sobre los obispos de la nación, coordina muchas de las políticas, mensajes, defensa y obras caritativas de la jerarquía de la iglesia.

Como sacerdote, Burrill está afiliado a la Diócesis de La Crosse, Wisconsin, que dijo que recientemente completó una verificación de antecedentes el año pasado.

Una declaración de la diócesis dijo que el obispo William Patrick Callahan y sus colegas “están tristes de escuchar los informes de los medios relacionados con Mons. Burrill ". Se comprometió a cooperar plenamente con la USCCB "para seguir todos los pasos necesarios para investigar y abordar la situación".

“Por favor recuerde a Mons. Burrill y todos los afectados en sus oraciones para que puedan encontrar refugio y fortaleza en el amor inagotable de Dios ”, concluyó.