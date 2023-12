Javier Milei da su primer discurso presidencial: “Mi gobierno recibe la peor herencia en la historia”; habrá ajuste fiscal y no monetización

ARGENTINA.- Javier Milei, quien se identifica con la ultraderecha, pronunció su inaugural discurso presidencial frente a seguidores, expresando que se inicia una etapa renovada en Argentina. Señaló que este día marca el fin de una prolongada y desalentadora historia de deterioro, dando inicio a la reconstrucción de la nación.

No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso y peleas sin sentido que nos han dejado en la ruina; hoy empieza una era de paz y prosperidad, de libertad y progreso, de desarrollo”.

Milei mencionó que por más de 100 años los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es “pobreza, estancamiento y miseria”. Dijo que el modelo ha fracasado en todo el mundo, pero en especial en su país.

Mencionó que estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia, como en su momento lo hizo el Muro de Berlín.

El presidente de Argentina compartió ante sus seguidores que ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que él recibe.

El kirchnerismo nos deja déficit gemelos por 17% del PIB. No existe solución viable en que se evite atacar el déficit fiscal”.

Para una pronta solución a la economía del país, Milei propone un ajuste fiscal de 5 puntos y por el otro lado, dijo, “es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central”.

Refirió que aun cuando “hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre económico del gobierno saliente. Lo vamos a pagar en inflación”.

Compartió que la máxima prioridad es hacer todos los esfuerzos para evitar una catástrofe. La economía no crece desde 2011. Los salarios reales, afirmó, se "han destruido".

Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer 10 veces nuestros salarios. No hay plata. Por ende, no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock".