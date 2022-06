Italia: Accidente fatal en helicóptero deja un saldo de 7 muertos

Italia.- Un equipo de rescatistas localizó el sábado los cuerpos de siete personas que murieron al momento de estrellarse el helicóptero en el que se transportaban. El accidente sucedió en una zona montañosa con bosques densos, en el centro-norte de Italia, durante una tormenta.



Las autoridades afirman que en el accidente murieron siete personas, incluidos cuatro empresarios de nacionalidad turca y dos libaneses.



El coronel Alfonso Cipriano, quien encabeza una unidad de coordinación de rescate de la fuerza aérea, y dirigió la búsqueda desde el jueves, comentó que los rescatistas fueron informados del lugar del accidente después de que un corredor de montaña informara haber visto lo que pensó que era una parte del helicóptero, destrozado, durante una excursión en el monte Cusna el sábado por la mañana.



Las tripulaciones aéreas confirmaron el sitio y las tripulaciones terrestres localizaron inicialmente cinco cuerpos y luego los otros dos, dijo Cipriano a The Associated Press. La ubicación estaba en un valle de difícil acceso y los restos del helicóptero estaban ocultos para los rescatistas aéreos, ya que la densidad de los árboles dificultaba la búsqueda desde la altura. No obstante, algunas ramas estaban rotas y quemadas, mencionó Cipriano, como indicio del accidente.

El helicóptero desapareció de las pantallas de radar el jueves por la mañana cuando sobrevolaba la provincia de Módena en los Apeninos tosco-emilianos. Se habían reportado tormentas eléctricas en el área en ese momento, dijo Cipriano. El helicóptero transportaba a siete personas, incluidos cuatro ciudadanos turcos, dos libaneses y el piloto italiano, de Lucca a Treviso, para visitar una planta de producción de papel tisú.



Los dos libaneses fueron identificados en el Líbano como Shadi Kreidi y Tarek Tayah, ambos ejecutivos de INDEVCO, un grupo internacional de consultoría industrial y de fabricación. Se informó que ambos estaban en un viaje de negocios.



El lugar del accidente estaba a unos 10 kilómetros de donde los rescatistas inicialmente comenzaron a buscar en función del rastreo de los teléfonos celulares de los pasajeros. Cipriano dijo que podría haber tomado horas más o incluso días localizar el sitio si no hubiera sido por la sugerencia del corredor del monte Cusna, dado el terreno difícil y frondoso.