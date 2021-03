Israel ataca puesto militar en Gaza en respuesta a cohete lanzado desde la franja

JERUSALÉN, Israel.- Israel atacó hoy posiciones militares del movimiento islamista Hamás en Gaza, en represalia por un cohete lanzado horas antes por milicianos palestinos desde la franja hacia territorio israelí, mientras el país celebraba elecciones.



Ayer martes por la tarde "se disparó un cohete desde la Franja de Gaza" y "en respuesta, hace poco, aviones de combate y helicópteros" atacaron "una instalación de fabricación de proyectiles y un puesto militar" de Hamás, informó el Ejército israelí en un comunicado.



El proyectil disparado desde el enclave palestino, bajo bloqueo israelí desde 2007, no causó heridos ni daños materiales en Israel, activando solo las alarmas antiaéreas en zonas deshabitadas.



Medios israelíes concretaron que se lanzó hacia la zona de la ciudad de Bersheva, en el sur del país, donde Netanyahu había estado horas antes del cierre de las urnas para pedir el voto para su partido, el derechista Likud.



Según el digital Ynet, es la primera vez que se disparó un cohete desde Gaza contra Israel durante una jornada electoral.



Las milicias armadas de Gaza lanzan proyectiles de manera intermitente contra Israel, y recientemente no han reivindicado su autoría, pero las autoridades israelíes responsabilizan a Hamás, que controla de facto el enclave.



Desde enero no se registraba un incidente similar, tras cierta calma en la línea divisoria desde el año pasado, sin episodios prolongados de hostilidades o escaladas de tensión.



En anteriores ocasiones, los lanzamientos y la respuesta israelí de represalia derivaron en escaladas militares de mayor envergadura.



