Investigan relación entre medicamento contra el acné y suicidios

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido, ha abierto una investigación para determinar la relación entre el medicamento contra el acné Roaccutane y el suicidio, ya que este fármaco se ha visto involucrado en 10 casos de suicidios este año, informa The Guardian.



Roaccutane es el nombre que se le ha dado al medicamento compuesto por isotretinoína, el cual se utiliza para tratar el acné severo que no responde a otros tipos de fármacos. Éste es un retinoide sintético oral con resultados altamente satisfactorios desde su introducción en los años 80.



Sin embargo, desde que se inició su administración, se ha relacionado el Roaccutane con la aparición de depresión e ideas suicidas, por lo que distintos consejos reguladores de medicamentos en el mundo han optado por advertir acerca del posible riesgo de trastorno psiquiátrico que puede provocar.



El acné es una enfermedad cutánea que afecta seriamente la apariencia de la persona que la padece, ésta aparece mayormente durante la adolescencia, una edad particularmente sensible, desde el punto de vista sicológico y emocional. Dicho padecimiento de la piel está fuertemente relacionado con la depresión.

Distintas investigaciones no han logrado determinar si las ideas suicidas presentes en las personas que toman Roaccutane se deben en sí por la toma del medicamento, o si se debe a la presencia severa del acné.

No obstante, se ha encontrado que la administración de retinoides tiene un efecto directo en el cerebro, pues éstos “se unen a sus receptores específicos en el cerebro y ejercen sus efectos sobre la transcripción genética neuronal. Dichos receptores retinoides se concentran en áreas propias del sistema límbico a las cuales tradicionalmente se le ha relacionado con los trastornos depresivos”, informa un estudio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Veracruzana.

Pese a que no existen investigaciones concluyentes sobre la relación en el uso de isotretinoína con la aparición de ideas suicidas, la administración de este tipo de fármaco en pacientes con acné debe hacerse con el monitoreo correspondiente para evitar el desarrollo de algún tipo de depresión, especialmente en las personas con factores de riesgo de desarrollar patologías psiquiátricas.

Dicho lo anterior, The Guardian ha informado que en lo que va del año han existido 10 casos de suicidios en el Reino Unido, donde hubo un cambio negativo de actitud de los pacientes después de iniciar un tratamiento con Roaccutane, por lo que la MHRA ha iniciado una investigación.