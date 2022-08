Identifican a los 5 jóvenes fallecidos en un accidente de auto en Florida causado por un hombre que iba en sentido contrario

FLORIDA.- Amigos y familiares de cinco amigos cercanos que murieron durante el fin de semana en un horrible accidente automovilístico, provocado por un hombre que iba en sentido contrario en Florida, lamentan su pérdida y exigen justicia.

Según la policía, Maiky Simeon, de 30 años, conducía contra el tráfico en Palmetto Expressway alrededor de las 4:30 am del sábado, cuando chocó directamente contra un sedán Honda en el que iban las cinco víctimas.

Las víctimas, de entre 18 y 25 años, fueron identificadas como Valeria Cáceres, Daniela Marcano, Valeria Peña, Giancarlo Arias y Briana Pacalagua, quien era la conductora.

Daniela Marcano

Valeria Peña

Giancarlo Arias

Valeria Cáceres

Briana Pacalagua

Te puede interesar: Cinco jóvenes muertos en accidente de auto en Florida provocado por un hombre que iba en sentido contrario

Celebraban el éxito

Arias, informó el Miami Herald, se dirigía a la Universidad de Nueva York y el grupo estaba celebrando que había recibido una beca.

La hermana menor de Pacalagua, Kiara Pacalagua, creó una página de GoFundMe en honor a su hermana que ha recaudado más de 11 mil dólares hasta el lunes.

No hay una manera fácil de expresar cómo me siento”, escribió. “Mi hermana mayor acaba de fallecer y no hay palabras para describir cómo nuestra familia puede sobrellevar esta pérdida”.

Una conocida del grupo, Lesly Mejas, escribió un homenaje a las cinco víctimas, según el Herald:

“Hoy 5 vidas ya no son parte de este plano terrenal, 5 vidas llenas de sueños, metas y propósitos hoy ya no serán parte de nosotros”, escribió. “Me duele mucho saber que personas tan jóvenes y talentosas no podrán lograr lo que un día soñaron, pero me duele más saber que familiares, amigos y todos sus seres queridos tendrán que pasar por un dolor inmenso".

El culpable tiene antecedentes

Simeon fue sacado de su vehículo después del choque y permanece hospitalizado.

Según los informes, Simeon perdió su licencia en 2014 por conducir a 109 millas por hora en una zona de 70 mph, pero finalmente recuperó sus privilegios de conducir, y siguió acumulando infracciones, además de una orden de restricción por parte de una exnovia.

La policía aún está investigando las circunstancias del accidente del sábado.

Te puede interesar: Madre de Chicago pierde los pies con la hélice de un barco que succionó su balsa bajo el agua del lago Michigan