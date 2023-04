Identifican a las cuatro víctimas asesinadas en el tiroteo masivo del banco en Louisville (FOTOS)

LOUISVILLE.- Las cuatro víctimas que fueron baleadas en el tiroteo masivo del banco este lunes en Louisville, Kentucky, por el exempleado de 23 años, Connor Sturgeon, ahora han sido identificadas.

La policía identificó a las cuatro víctimas como varias personas de alto rango en el Old National Bank, incluido Tommy Elliott, de 63 años, vicepresidente senior y amigo personal del gobernador Andy Beshear.

Los otros fueron identificados como Jim Tutt, de 64 años, ejecutivo de mercado, Joshua Barrick, de 40, otro vicepresidente senior, y Juliana Farmer, de 45, especialista en préstamos comerciales.

Tommy Elliot me ayudó a construir mi carrera de abogado, me ayudó a convertirme en gobernador, me dio consejos sobre cómo ser un buen padre”, dijo Beshear. “Estas son personas insustituibles e increíbles que un terrible acto de violencia nos arrancó a todos”.