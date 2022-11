¿Hueles eso? Estos son los hombres con las narices más grandes del mundo

INGLATERRA.- Thomas Wedders, o también conocido como Thomas Wadhouse, es considerado el hombre con la nariz más larga del mundo, récord que mantiene todavía pese al paso de los años.

De acuerdo con el medio Mirror, Thomas, originario de Yorkshire, Inglaterra, era conocido por mostrar su nariz en todo el condado, pero debido a que en ese entonces no existían las cámaras fotográficas, no pudo capturarse una imagen sobre su inusual nariz.

Hay relatos históricos de que Thomas Wedders, que vivió en Inglaterra durante la década de 1770 y era miembro de un circo ambulante, tenía una nariz que medía 19 cm (7.5 pulgadas) de largo", afirma el sitio web de Guinness World Records.

Gran nariz… pero poca inteligencia

Según varios artículos, Wedders era conocido por su gran nariz, pero también porque no era una de las personas más inteligentes.

El Daily Star señaló que un extracto de The Strand Magazine, vol. XI publicado en 1896, mencionaba que con su “prodigiosa nariz” Thomas pudo haber logrado una fortuna y conquistado a toda Europa, pero le faltó inteligencia.

"Pero su barbilla era demasiado débil o su frente demasiado baja, o la Naturaleza se había agotado tanto en la tarea de darle una nariz a este prodigio que se olvidó por completo de dotarlo de cerebro; o tal vez, la nariz desplazó este último bien. En cualquier caso, se nos dice que este hombre de Yorkshire expiró, con la nariz y todo, tal como había vivido, en una condición mental mejor descrita como la idiotez más abyecta".

Inmortalizado en el museo de cera

Pese a que se desconocen fotos de Thomas, artistas del siglo XVIII han logrado inmortalizarlo para siempre con la producción de una figura de cera de su cabeza, la cual se exhibe en el museo Ripley’s Believe It or Not que se ubica en Londres.

Aunque a más de 250 años mantiene el récord de la nariz más grande del mundo, poco se sabe sobre Thomas, pero se cree que murió en su ciudad natal a los 50 años por motivos desconocidos.

Thomas Wedders. Foto: @historyinmemes

Nariz causa sensación en redes

La figura de cera de Thomas cobró relevancia nuevamente luego de que usuarios de Reddit se sorprendieran al ver el tamaño de su nariz.

Uno de ellos escribió: "¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Tumor? ¿Crecimiento? ¿Percance genético aleatorio? ¿Las fosas nasales se extienden hasta la punta? Tengo tantas preguntas...".

“Dicen que tu cerebro ignora automáticamente mirar tu propia nariz, pero sí, no sé sobre ese tipo", bromeó otro más.

El hombre vivo con la nariz más larga del mundo

Hoy en día, Mehmet Özyürek de Artvin, Turquía, cuenta con el título de la nariz más larga de una persona viva.

Su nariz, que se midió por última vez en marzo de 2010, mide 8.8 cm (3.55 pulgadas) de largo desde el puente hasta la punta.

"Tengo una característica tan especial. Es una condición genética, según tengo entendido. No hubo explicación por parte de los médicos, pero lo tengo en mi familia, entonces mi padre lo tiene, mis tíos lo tienen, yo lo tengo. Me encanta mi nariz, por supuesto... he sido bendecido", dijo a Guinness World Records el año pasado.