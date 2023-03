"Hongo del Whiskey" afecta a residentes cercanos a la destilería Jack Daniel's en Tennessee: "Preocupados por la calidad de nuestras vidas"

TENNESSEE.- Los residentes del condado de Lincoln, Tennessee, están cada vez más molestos con la destilería Jack Daniel's debido a las emisiones de etanol en el aire, que creen que está causando el "hongo del whisky" u hongo negro.

Todo esto comenzó en 2018 cuando Jack Daniel's comenzó a construir seis nuevas casas de barriles en el área, con planes de construir otras 14.

El hongo y el etanol en el aire provienen de lo que se conoce como “Angel´s Share”, que es cuando el whisky se evapora en el aire y puede permanecer en el aire hasta una milla de distancia. Según informa The Independent, se determinó que este hongo en particular era un resultado directo del angel's share en 2007.

Los residentes comenzaron a notar el moho en la ciudad, incluso hablaron de cómo el condado había dejado de limpiar las señales de tráfico y en su lugar comenzó a reemplazarlas cuando, en una ocasión, estaban demasiado abrumados por el hongo que no se podían leer, informa el portal Whiskey Raiders.

En diciembre se llevó a cabo una audiencia pública sobre el tema, donde los vecinos de la localidad lucharon para que se implementara un sistema de filtración en la destilería.

Patrick Long, un propietario que vive cerca de las casas de seis barriles, le dijo al Independent que el problema le ha llevado a gastar alrededor de 10 mil dólares al año en lavar su casa a presión para eliminar el hongo.

Los residentes piden la instalación de un sistema de filtración de aire para bloquear las emisiones de etanol y limitar el crecimiento de hongos en el condado. También están solicitando que se realice un estudio de impacto ambiental para conocer más sobre la cantidad de etanol que sale de las casas de barriles y cómo afecta a la salud.

Long, quien está demandando al condado, se quejó por primera vez del hongo en noviembre.

La vecina a la que Long se refirió pudo haber sido Becky Benson Carroll, quien dijo durante la audiencia que tiene cáncer de pulmón en etapa cuatro y que ha llegado a su cerebro. También dijo que su perro tiene “enfermedad pulmonar obstructiva crónica”. Ella cree que ambas enfermedades pueden deberse a su proximidad a las casas de barriles.

Creo que existe una preocupación por la calidad de nuestras vidas”, dijo Carroll en la audiencia, según The Moore County News. “Desafortunadamente, no podré ver los resultados de todo esto. Soy una persona fuerte y sana, y esto no debería haber sucedido. No puedo probar que fuera del etanol, pero alguien tiene que probar que no lo es. Estoy a favor del sistema de filtración”.