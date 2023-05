Hombre secuestró a su exnovia, la golpeó, torturó durante tres días y condujo 12 horas "buscando un lugar para enterrarla"

INGLATERRA.- Un hombre secuestró a su exnovia, la sometió a un ataque brutal y luego condujo durante unas 12 horas "en busca de un lugar de entierro".

Nathaniel Corkish, de 31 años, estranguló repetidamente a Jasmine Molyneux y la golpeó con un martillo en una terrible experiencia de tres días.

La mujer de 26 años, que quedó con lesiones que le cambiaron la vida, ha hablado de su horrible experiencia para advertir a otras mujeres, y hombres, sobre el abuso doméstico, informa Mirror.

Esto se produce después de que Corkish fuera encarcelado durante ocho años a principios de este mes después de admitir ser culpable de las lesiones corporales graves, el secuestro y el estrangulamiento no fatal.

Un juez escuchó cómo el hombre arrastró a Jasmine, madre de uno, tomada del cuello por las escaleras. Luego la golpeó en la cabeza y la cara con un martillo en un domicilio en Skelmersdale, Lancashire.

Jasmine pasó cuatro días en coma y UCI, y un mes más en el hospital después del ataque que ocurrió en noviembre del año pasado.

Recordando su difícil situación, la madre dijo: “Pasé por un horror absoluto. Mientras me conducía, supe que estaba buscando un lugar de entierro. Pensé que me iba a tirar al río”.

El control de Nathaniel sobre mí era claro al principio de nuestra relación, pero no me di cuenta de lo serio que se volvería. Quiero que otras mujeres aprendan a detectar los primeros signos y a alejarse del abuso, mientras aún puedan".

Estoy decidida a seguir adelante con mi vida, con mi bebé, y no dejaré que esto me arruine".

Cuando Jasmine trató de escapar de las garras de Corkish, el matón la obligó a subir a un automóvil y la condujo durante 12 horas. Fue sólo gracias a sus abuelos de pensamiento rápido, que alertaron a la policía, que se salvó.

Más tarde, oficiales armados emboscaron a Corkish y rescataron a Jasmine del automóvil después de que se estableciera un bloqueo de carretera en Wallasey, Merseyside.

Jasmine, entonces de 25 años, conoció a Corkish a través de amigos mutuos en Facebook en noviembre de 2019. Contó que al principio, como siempre, era muy agradable y bueno con ella, protector y cariñoso. Sin embargo, la joven madre cuenta que Nathaniel después comenzó a ser posesivo y controlador.

Jasmine quedó embarazada a fines de 2020 y esperaba que su bebé pudiera hacer que su relación funcionara. Pero Corkish, de Skelmersdale, restringió sus duchas y también sus comidas.

Sólo se me permitía una comida al día. Algunos días, no me dejaba ducharme. Quería irme, pero me sentía muy aislada. Me lavó el cerebro y me hizo pensar que no podía arreglármelas sin él. Mi confianza era baja porque él era tan horrible conmigo.

Me degradó por completo y me sentí inútil, como si no tuviera voz en mi propia vida".