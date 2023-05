Hallan a anciana apuñalada dentro de una bolsa en el porche de la casa de un hombre en Ohio

OHIO.- Dalontay Edmond-Geiger, de 31 años, fue arrestado después de que la policía encontrara a una mujer apuñalada, golpeada y "metida" en una bolsa en su porche, informó WKYC.

Los oficiales realizaron una revisión de bienestar en la residencia de Edmond-Geiger el 2 de mayo, encontrando a la mujer de 60 años gimiendo de dolor y la trasladaron de emergencia al centro médico MetroHealth para recibir tratamiento por sus heridas.

La oficina del fiscal del condado de Cuyahoga informó que Edmond-Geiger supuestamente recogió a la víctima, que no ha sido identificada, a principios de mayo y procedió a golpearla, apuñarla y torturarla antes de atarle las manos con bridas y empujarla dentro de un contenedor.

He visto muchos casos verdaderamente terribles a lo largo de los años, y este es uno de los más horribles que he visto", dijo el fiscal Michael C. O'Malley. "Afortunadamente, las fuerzas del orden encontraron a [la víctima] con vida, y estoy rezando por su recuperación".