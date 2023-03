Hombre se lleva por accidente el Tesla de otra persona usando la aplicación de su teléfono

CANADA.- Un hombre de Vancouver fue capaz de subirse al auto Tesla Model 3 de otra persona y llevárselo usando la aplicación de Tesla desde su propio celular.

Rajesh Randev contó al medio Global News que pensaba que estaba entrando en su propio Tesla pues el coche al que ingresó era del mismo color que el suyo.

Aparentemente encontré un problema técnico”, indicó Randev a Global News .

El medio señala que cuando Randev buscaba su automóvil, había dos Tesla Model 3 casi idénticos estacionados uno al lado del otro. Se precisó que el hombre tenía que recoger a sus hijos a la escuela, por lo que tenía prisa y desbloqueó el Tesla equivocado.

Es normal que al estar apurados caminemos hacia un auto equivocado e incluso tratemos de abrirlo, sin embargo, es algo bastante extraño que puedas abrir un automóvil ajeno y puedas alejarte con él, indica Randev, quien no se dio cuenta de su enorme error hasta que condujo un tiempo el vehículo.

En un punto se percató de una grieta en el parabrisas, golpe que su Tesla no tenía, además de que el cargador del auto no estaba donde normalmente lo guardaba. El propietario del coche no tardó en ponerse en contacto con Rajesh.

Después de cinco o diez minutos recibí un mensaje en mi teléfono que decía: 'Rajesh, ¿conduces un Tesla?´” dijo Randev, añadiendo que la persona que le envió el mensaje le dijo que conducía el coche equivocado.

Fue entonces cuando Randev estacionó el vehículo y también se dio cuenta de que las llantas eran distintas a las suyas.

Los conductores se pusieron de acuerdo para volver a cambiar los coches después de que Randev recogiera a sus hijos del colegio, lo que dejó claro que lo que pasó en un principio no fue casualidad, pues este hombre fue capaz de entrar y salir en el Tesla Model 3 que no era suyo por segunda vez.

¿Cómo obtuvo el número de Randev?

Por si fuera poco, luego de que los dos usuarios finalmente se encontraron, Randev dice que el otro dueño del Tesla le mencionó que fue capaz de sacar su número telefónico de un documento que estaba dentro de su coche, lo que significa que también pudo desbloquear y acceder al Tesla de Randev.

Según Global News la aplicación de Tesla está pensada para dar acceso al Tesla del propietario siempre que el teléfono y la unidad tengan conectividad. También pueden administrar el control de clima y encontrar estaciones de carga. No obstante, presuntamente solo está diseñado para usarse con el Tesla real del propietario.

Randev también detalló que ha intentado sin éxito comunicarse con Tesla con evidencia en video.