Hombre que hacía reír a su hija con las bombas, ha huido de Siria

SIRIA.-Abdalla Mohamed, un sirio de 32 años, que grabó un video en el que jugaba con su hija de tres años, Salwa, cuando caían bombas ha logrado huir a un lugar más seguro, reporta El País.

Hace unos días se viralizó en Internet una grabación en la que Mohamed hacía creer a su hija que las bombas eran fuegos artificiales lanzados por niños.

"Las autoridades turcas se pusieron en contacto conmigo y nos han llevado a Turquía", relató Abdalla a la agencia de noticias oficial turca Anadolu.

Abdullah ve güzel kızı Selva. Yukarıda durumlarını paylaştığım baba kız. Ve yine tekrar eden o kahredici oyun. Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok. pic.twitter.com/wUwKAcLzWE — Mehmet Algan (@alganmehmett) February 16, 2020

El hombre relató a El País que está feliz, pues "estamos lejos de la guerra, no hay explosiones, no hay aviones, no hay muerte”.

Por su parte, Abdalla indicó que la única forma de regresar a Siria es si la guerra se detiene, de otra manera nunca volverá.