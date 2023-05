Hombre pierde dedo y parte del pie por graves quemaduras provocadas por una cubierta de piscina en resort de Trump: demanda

FLORIDA.- Un hombre de Nueva Jersey perdió un dedo del pie y parte de su pie después de sufrir quemaduras graves por una cubierta de piscina "abrasadora" en el Trump International Beach Resort en Florida, afirmó en una demanda.

Theoharis Lekas, de 52 años, sufrió "devastadoras" quemaduras de tercer grado en ambos pies durante sus vacaciones de agosto en el resort, según dijo en documentos de la Suprema Corte de Manhattan.

El complejo, también conocido como Sunny Isles, no hizo nada para refrescar la terraza y no tenía letreros que recomendaran a las personas usar calzado, sostiene Lekas en el litigio. Asimismo, afirmó que no podía sentir que le ardían los pies porque sufre de neuropatía diabética, lo que “causó que perdiera la sensibilidad en los pies”, informa el NY Post.

Sólo se dio cuenta de que sus pies estaban lesionados el último día del viaje, cuando trató de ponerse los calcetines y notó que se estaban pelando, según el expediente judicial.

La condición empeoró

La condición empeoró una vez que regresó a casa, alegó Lekas en la presentación, y agregó que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

Mientras que su pie izquierdo finalmente se curó, su pie derecho desarrolló una “úlcera en forma de agujero de bala” que continuó creciendo “más ancha y más profunda, hasta que llegó al hueso”, afirmó en documentos judiciales acusando al resort de negligencia. Luego, se hinchó al tamaño de una pelota de fútbol y uno de sus dedos se gangrenó, afirmó Lekas.

Al final, tuvieron que amputarle parte del pie.

Piden compensación por daños no especificados de hasta más de 1 millón de dólares

La visita de fin de semana al complejo, que no es propiedad directa de Donald Trump pero está bajo el paraguas de la Organización Trump, “perjudicó irrevocablemente y gravemente” su vida, acusó Lekas.

La herida aún no se ha curado y "le han dicho que espere más lesiones", menciona en los documentos judiciales, en los que busca compensación por daños no especificados.

El abogado de Lekas, Bill Matsikoudis, le dijo a DailyMail.com que los daños podrían ser "de más de 1 millón de dólares".

Te puede interesar: Acusan a exagente del FBI de participar en asalto al Capitolio