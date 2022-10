Hombre de Michigan culpable de asesinar, descuartizar y comerse los genitales de un joven de 25 al que atrajo por Grindr espera defensa por locura

Un hombre de Michigan se declaró culpable la semana pasada de asesinar, desmembrar y comerse las partes del cuerpo de otro hombre que conoció en una aplicación de citas.

Mark David Latunski, de 53 años, del condado de Shiawassee, Michigan, admitió en la corte el jueves pasado que mató al peluquero de 25 años, Kevin Bacon, después de atraer al estudiante de la Universidad de Michigan-Flint a su casa en diciembre de 2019, según el medio local Mlive.com.

Latunski se declaró culpable de los cargos de mutilación de un cuerpo y asesinato abierto, que abarca el homicidio en primer y segundo grado, menciona Fox News.

Latunski reconoció haber apuñalado a Bacon en la espalda y haber llevado partes de su cadáver a la cocina, donde se las comió, después de conocer al joven en Grindr, que es una aplicación de conexión para hombres homosexuales, bisexuales y transgénero. Según los informes, también admitió ante la policía que cortó los testículos de Bacon y los consumió.

Según los informes, la policía encontró el cadáver de Bacon colgando del techo del sótano de Latunski en 2019, sin partes de él, con la garganta cortada y una cuerda atada alrededor de los tobillos.

Experiencia traumática

"Kevin era un buen chico y no se merecía lo que le pasó", dijo el padre de Bacon, Karl, según la WNEM local. Dijo que aún no ha podido procesar todo, pero que se siente aliviado de que su familia no tenga que revivir el asesinato de su hijo en la corte.

No tendremos que pasar por un largo juicio", dijo Karl. "Al ver las fotos de Kevin nuevamente en la corte, tal vez no tengamos que pasar por todo eso".

Según los informes, el padre de la víctima también dijo que no hay un castigo lo suficientemente severo para los crímenes de Latunski, y dijo que espera que el caníbal homicida obtenga "cadena perpetua sin libertad condicional".

Según los informes, Mary Chartier, la abogada de Latunski, estaba en contra de la declaración de culpabilidad y esperaba presentar una defensa por locura.

"La ley exige que los abogados sigan los objetivos de los clientes que se determine que son legalmente competentes en lo que respecta a las decisiones, como declararse culpable, incluso si los abogados creen que no es lo mejor para el cliente", dijo Chartier en un comunicado. Comunicado a TV5 local.

Se espera una cadena perpetua

"Seguiremos abogando enérgicamente por el Sr. Latunski en la audiencia de grado y la sentencia", agregó el abogado.

Latunski enfrenta otra audiencia en la corte el 18 de octubre, cuando se decidirá si es culpable de asesinato u homicidio involuntario en primer o segundo grado. Se enfrenta a una posible cadena perpetua en Michigan, que en 1847 se convirtió en el primer gobierno del mundo de habla inglesa en prohibir la pena capital.

