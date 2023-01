Hombre acusado de tortura e intento de asesinato utiliza aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas; advierten autoridades de Oregón

OREGÓN.- Autoridades del estado de Oregón han advertido a la población que tengan cuidado con un hombre acusado de "torturar e intentar asesinar a una mujer en su casa" después de que recurriera al uso de aplicaciones de citas para atraer a nuevas víctimas.

Se trata de Benjamin Obadiah Foster, de 36 años y residente en la localidad de Wolf Creek, quien está siendo buscado por la policía por presuntamente atar y casi golpear hasta la muerte a Justine Siemens, de Grants Pass, el pasado martes.

El nombre de Siemen no ha sido revelado públicamente por el Departamento de Policía de Grants Pass, sin embargo, su identidad fue confirmada por amigos en Facebook y GoFundMe. Siemens, que también era culturista, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico.

Foster, que continúa en libertad, presuntamente "ató y golpeó duramente" a Siemens hasta dejarla inconsciente al interior de su casa en Shane Way. Las autoridades piensan que fue secuestrada entre el lunes y la noche del martes.

De acuerdo con The New York Times, un amigo de Siemen llegó a su casa el martes luego de no poder contactar con ella e "interrumpió" la tortura.

La noche del jueves, la policía de Grants Pass, elementos de la oficina del sheriff, un equipo SWAT de la Policía Estatal de Oregón y agentes federales allanaron un inmueble de la comunidad no incorporada de Wolf Creek, a unos 32 kilómetros al norte de Grants Pass, donde aseguraron el auto de Foster y detuvieron a una mujer de 68 años por obstaculizar el operativo. Sin embargo, Foster logró escapar.

El sospechoso está libre y es peligroso

El Departamento de Policía de Grants Pass dio a conocer que la investigación ha revelado que el sospechoso “está utilizando activamente aplicaciones de citas en línea para ponerse en contacto con personas desprevenidas que pueden ser atraídas para ayudar con la fuga del sospechoso o potencialmente como víctimas adicionales".

La policía también ofreció una recompensa de 2 mil 500 dólares por información que lleve al arresto y enjuiciamiento de Foster, acusado de intento de homicidio, secuestro y asalto.